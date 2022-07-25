Польша потребовала от Германии поставки танков Leopard 2A4 для оснащения одного танкового батальона

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Польша потребовала от Германии поставку танков Leopard 2A4 для оснащения одного танкового батальона. Немецкие танки должны послужить частью компенсации за переданные Украине танки Т-72М1. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на заявление Министерства обороны республики.

Польша поставила Украине около 240 основных боевых танков Т-72М1 из наличия своей армии с условием компенсации западной бронетехникой. Изначально это должны были быть немецкие танки Leopard 2A4, но Берлин оказался не готов к поставке такого количества танков. В Варшаве приняли решение закупить 116 американских танков M1A1 Abrams из наличия американской армии, чтобы как-то компенсировать свои потери.

Но и от Германии поляки не отстают, требуя передачи им 44 танков Leopard 2A4 для оснащения одного танкового батальона, но немцы готовы передать только 20 танков. В то же время поляки заявляют о наличии у немцев 78 танков Leopard 2A4, хранящихся на складах, которые могли бы быть переданы Польше.

Согласно открытым источникам, на 2021 год у Польши на вооружении стояло 808 основных боевых танков, в том числе 137 Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5, 5 Leopard 2PL, 232 PT-91 Twardy и 329 T-72A / T-72M1. Точно известно о передаче Киеву около 240 танков Т-72М1, возможно, что также передано еще какое-то количество советских танков. Взамен Варшава подписала контакт на закупку у США 250 танков последней модификации M1A2 Abrams SEPV3 для перевооружения 18-й механизированной дивизии. Планируется, что первые "польские" M1A2 SEPv3 будут собраны в конце 2024 года, а поставки в Польшу начнутся в начале 2025 года. Также польская армия получит 116 танков M1A1 Abrams из наличия армии США. Кроме того, планируется подписание контракта с Южной Кореей на поставку примерно 180 танков K2 тремя партиями в версии K2NO, разработанной для Норвегии.