В 2003-2004 годах немцы передали полякам 128 «Леопард 2А4» и 10 БРЭМ «BpZ 2». Сами боевые машины были построены примерно в 1985-1987 годах, поэтому едва ли их можно было назвать новыми. Однако самой Польше они достались практически бесплатно. Польская сторона оплатила только доставку данных машин, а также за их восстановление и ремонт.

В 2013 году был заключен очередной контракт на приобретение у Германии дополнительных 14 «Леопардов 2А4» и 105 «Леопард 2А5».

В 2012 году в рамках «Программы технической модернизации» была разработана программа модернизации закупленных танков у Германии. В рамках программы к 2021 году глубокую модернизацию должны были пройти все 142 «Леопардов 2А4».

В частности в конце 2015 года с консорциумом польских оборонных компаний был подписан контракт на модернизацию приобретенных 128 «Леопардов 2А4». Чуть позже к ним присоединились оставшиеся 14 немецких танков. Так, в 2016-2017 годах модернизацию должны были пройти 6 танков. Остальные машины должны были пройти улучшения в 2019-2020 году. Позже контракт продлили до 2023 года, а потом и до 2030 года.

На данный момент известно о 5-6 модернизированных экземплярах «Леопрад 2PL». По совокупности улучшений танк фактически доведен до уровня «Леопард 2А6». Однако имеются и негативные факторы. Прежде всего, вес машины возрос до 60 тон, что существенно снизило ее манёвренность. Также некоторые эксперты заявляют о недостаточном уровне защиты «Леопарда», которая может быть легко поражена современными противотанковыми средствами. Кроме того, при испытаниях прототипа также были проблемы с ходовой частью, ремонт которой затягивал процесс испытаний, а это означало, что серийное производство не могло быть начато.

Вместе с тем с 2013 года на программу модернизации было потрачено до 4 млрд злотых (750 млн евро). Итог программы модернизации поляками немецких танков – создание шести недоработанных «Леопрад 2PL» стоимостью более 140 млн евро каждый.

Интересным фактом является еще и то, что немцы изначально даже не передавали документацию на танки «Леопард». Вероятно, в Берлине считали, что Варшава забирает их на металлолом. Позже конечно отдали журналы и инструкции, которые приближенная к польской власти фирма перевела. Несколько тысяч страниц переводили более двух лет, а стоимость одной страницы, даже пустой, составила около 10 евро.

Как видим, Польша за время своей независимости так и не научилась, не только производить, но даже модернизировать военную технику. Здесь свою роль сыграли и внутренняя коррупция, и вмешательство западных оружейных лобби. В итоге, в интересах укрепления обороноспособности Польша заключает контракты на закупку крупных партий американского вооружения. Так, вчера министр обороны Мариуш Блащак подписал очередной контракт на поставку из США 116 б/у танков «Абрамс». Контракт включает в том числе 112 тыс. бронебойных подкалиберных боеприпасов с урановым сердечником.

Вместе с тем Войско Польское столкнулось с огромной проблемой. Так, польским военным приходится эксплуатировать несовместимые между собой советские Т-72, РТ-91 «Тварды», немецкие «Леопард 2А4» и «Леопард 2А5», корейские К2, а вскоре прибудут еще и «Абрамс». Однако Варшава нашла выход из этой ситуации. Она передает боевикам ВСУ устаревшее вооружение и технику. Весной 2022 года поляки отправили на Украину 232 танка Т-72 и, вероятно, столько же танков PT-91 «Тварды».

В настоящее время в Польшу начали прибывать первые корейские танки К2. Вскоре прибудут и американские «Абрамсы». У польских военных возникла очередная проблема – куда же сбыть 142 ржавых немецких «Леопард 2А4».

Решение пришло мгновенно – отдать Украине. Так, 21 декабря польский НГШ Раймунд Анджечак посетил Украину и провел встречу с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Вероятно, в ходе их общения обсуждались детали передачи в ВСУ польских «Леопард 2А4». Со своей стороны Киев, для отвлечения внимания, давит на руководство ФРГ по тем же поставкам танков. Между тем, пока весь мир гадает каков будет ответ «унылой ливерной колбасы», поляки активно готовят танки к передаче ВСУ. Тем более, в Польше созданы центры по подготовке бандеровских боевиков. Скорее всего, именно там немецкую ржавчину закрашивают фашистскими крестами, после чего отправят прямиком на Донбасс.

Более того, на днях и Буданов сообщил, что ВСУ весной начнут масштабное наступление. Видимо, его смелые заявления и планы связаны и с тем, что польские «Леопарды» к концу февраля будут находиться уже на Украине.

Николай Астровский