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Военное обозрение

Немецкий политик: Только 5 из 15 САУ PzH 2000, поставленных на Украину, находятся в строю

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках военной помощи Киеву Германия отправила на Украину 10 самоходных установок PzH 2000, еще пять САУ предоставили Нидерланды. Однако сильно помочь ВСУ они не смогли. Депутат бундестага от партии СвДП Маркус Фабер лично посетил Украину с 3 по 10 августа, побывав в Киеве, Харькове, Краматорске и Славянске. В ходе инспекции немецкий политик неожиданно узнал, что десять самоходок уже вышли из строя. Причем, отнюдь не из-за ударов российской артиллерии.

Хваленое немецкое качество не выдержало испытания в реальных боевых условиях, в результате две трети Panzerhaubitze 2000 просто-напросто сломались «из-за интенсивного использования». Запасные части, которые идут в комплекте с орудиями, по словам немецкого политика, «не всегда подходят для текущего ремонта». К тому же, многие гаубицы настолько повреждены, что требуют капитального ремонта, который возможно произвести только в специальной мастерской.

На фронте это не всегда так просто. Хотя украинцы с оптимизмом смотрят на то, что они могут восстановить боеготовность. Но они также говорят, что им нужна собственная возможность ремонта в Украине. Иначе им пришлось бы снова выпускать гаубицы из страны

— рассказал Фабер в интервью немецкому телеканалу N-tv, уточнив, что «ни одной самоходки не было уничтожено русскими обстрелами».

Немецкий политик, впечатлений в том числе посещением линии фронта на Донбассе, где «русские все еще продвигаются вперед», потребовал увеличения военной помощи Украине уже сейчас.

Украинцы заказали 100 танковых гаубиц <в Германии>, но они будут готовы не раньше конца следующего года. Разве нельзя сейчас отдать Украине больше, а потом пополнить собственные запасы из украинского заказа

— считает немецкий депутат, совсем не думая: чем в случае чего тогда будет воевать Германия?

Фабер также призвал срочно отдать ВСУ немецкие танки. Правда, на всякий случай оговорился, что хотя украинцы и просят современный Leopard 2, но для них сойдет и Leopard 1, ведь «танк лучше, чем не танк».

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
PzH 2000
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