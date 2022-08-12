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ТАСС

МИД РФ: накачка Киева оружием развила его оборот на черном рынке и в "теневом" интернете

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Источник изображения: vpk-news.ru

Замдиректора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев отметил, что США также предоставляют Украине разведывательную информацию

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Бесконтрольная накачка Киева вооружениями со стороны Запада уже привела к масштабному росту их контрабанды, появлению на черном рынке и в теневом сегменте интернета. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к росту их контрабанды и появлению на черном рынке, включая теневой сегмент интернета", - отметил он.

Как указал дипломат, по данным правоохранительных органов стран ЕС, ежемесячно изымают и возвращают на Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны. "При этом речь идет не только о стрелковом оружии. К примеру, в даркнете (теневой сегмент интернета - прим. ТАСС) предлагают за $30 тыс. купить ракеты к противотанковому ракетному комплексу Javelin, производство которых стоит в шесть раз дороже - $178 тыс., - продолжил Нечаев. - Ракеты к ПТРК NLAW - за $15 тыс., дроны-камикадзе Switchblade 600 - за $7 тыс., стрелковое оружие, гранаты и бронежилеты - от $1 до $3,5 тыс. Это пугающая тенденция вызывает у общественности на Западе все больше вопросов".

Дипломат отметил, что США, не ограничиваясь поставками вооружений, предоставляют Украине также разведывательную информацию. "При этом, по имеющимся сведениям, используются данные не только военных, но и гражданских, частных спутников, что, по сути, ведет к милитаризации космического пространства", - резюмировал он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
Евросоюз
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