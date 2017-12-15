Генерал Уэсли Кларк: Миротворцам на Донбассе следует предоставить право пересекать границу с Россией
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Пограничный пункт пропуска "Изварино" после обстрела.
Источник: © РИА Новости, Валерий Мельников
Уэсли Кларк - генерал армии США в отставке. Выпускник Вест-Пойнта, он прослужил 34 года в рядах армии США и Министерстве обороны, командовал силами НАТО в Косово и даже баллотировался в президенты США. Во время визита в Киев по приглашению Фонда Пинчука для участия в публичной лекции "Безопасность для Украины" генерал Кларк рассказал, как усилить боеспособность украинского войска, когда будут эффективными миротворцы на Донбассе и ждать ли Киеву летального оружия от Вашингтона.
"112.ua": Генерал Кларк, вы как автор нескольких книг о том, как завершить войну в современном мире, что посоветуете? Есть какой-то рецепт, как завершить войну на востоке Украины?
Уэсли Кларк: Завершение войны - это не то, что сама по себе может сделать Украина. Так, государство может делать определенные вещи, но так же необходимы действия внешних сил, в частности Соединенных Штатов, Германии, НАТО и Европейского Союза, которые убедят Россию отдать Крым и выйти из Восточной Украины. Первое и самое важное - нужно стабилизировать Украину. Армия показала хорошие результаты в бою. Хотел бы, чтобы военные продолжали свою работу, но при этом теряли меньше людей. Когда погибает один или два солдата в день - это трагедия… Надо выйти на другой уровень - хотя бы одна-две потери на неделю. И здесь есть вещи, которые необходимо делать на Украине - войско нужно модернизировать.
- Оно еще не достаточно модернизировано?
- Нет, не полностью. Должен быть гражданский контроль над вооруженными силами. Министр обороны должен стать политиком. У нас на Западе - это политическая карьера. И тогда мы должны убедиться, что существует достаточный надзор за соотношением военного бюджета и военной эффективности. Даже во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах в Конгрессе был комитет, который очень противоречиво ставил вопрос вооруженным силам, даже во время борьбы за национальное выживание. Значит, так это происходит в демократических странах.
Есть серьезные вопросы относительно экономического роста и развития. У вас есть огромные ресурсы на Украине - минеральные ресурсы, прекрасное сельское хозяйство, вы в стратегическом месте. Все это должно играть на руку украинскому народу. И вы должны привлечь иностранные инвестиции - для этого должна быть политическая стабильность и борьба с коррупцией. В каждой нации есть люди, которые пытаются воспользоваться преимуществами, включая Соединенные Штаты. Например, клерк был арестован за кражу 50 долларов или 10 тысяч долларов. Так бывает, такова человеческая природа. Но спекуляция на войне - это другой вопрос.
Когда Соединенные Штаты впервые создавали собственные вооруженные силы, тогда мы заказали униформу, еду, оружие, но первые партии оружия, еды и униформы были некачественными, одежда разваливалась, пищу нельзя было есть, оружие не работало. Люди понесли за это ответственность - пошли за решетку. Мы уничтожили спекуляцию на войне еще сто лет назад. Теперь у нас есть контрактная система. Это очень прозрачный механизм. На самом деле, невозможно произвести товары и продавать их вооруженным силам США. Не потому, что они должны быть дешевыми, просто у нас есть органы, которые проверят каждую партию и каждый предмет. И я думаю, мы должны двигаться в этом направлении здесь, на Украине.
- Каковы шансы того, что Украина получит летальное вооружение от США?
- Я думаю, есть хороший шанс, это зависит от решения президента, он должен принять это решение. Надеюсь, он примет его в новом году, но я не могу ничего предсказать. Летом 2014 года потребность в летальном вооружении была срочной. Если бы тогда в 2015 году в Дебальцево было такое вооружение, удалось бы спасти много жизней. Но сегодня вместо комплексов "Джавелин", что нам действительно нужно - это гораздо более широкая программа комплексной помощи украинским вооруженным силам. Следовательно, мы должны проводить оценку потребностей. И тогда мы должны выяснить, как лучше применять ресурсы для помощи Украине. "Джавелины" могут быть, а могут и не быть…
- Из вашего опыта в Косово, что скажете о миротворческой миссии на Донбассе? Украина и Россия имеют разные позиции. Как найти компромисс?
- Я не выступаю за эту миротворческую миссию, если не заработает глава 7 миротворческой миссии, которая дает силам ООН право делать все, что нужно. И способность доехать туда, куда им нужно, в частности право пересекать границу с Россией на некоторое расстояние.
- Но Россия против этого
- Конечно, Россия против
- Как убедить Россию?
- Возможно, вы не убеждаете Россию, потому и нет миротворческой миссии. Что они пытаются сделать - стабилизировать фронт, поставить еще одно дипломатическое препятствие для противостояния, чтобы Украина не смогла контролировать собственные границы. По минским договоренностям Украина имеет право контролировать свою границу с Россией, но Россия не позволит Украине ехать даже на собственную границу. Итак, это несправедливо, это незаконно, и мы не хотим, чтобы миротворческая миссия блокировала бы конкретно то, что является несправедливым и незаконным.
- Но все же, как убедить Россию, что миссия должна быть на всей территории? Ведь они не хотят этого.
- У вас может не получиться убедить Россию, возможно, придется применить другие рычаги. Лучший способ убедить Россию - укрепить экономику, политику и военную безопасность в Украине.
- Спасибо за интервью.
Элина Бекетова
112.ua, Украина
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14.12.2017
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Павел 1978
8906
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№2
15.12.2017 08:36
это не тот ли хенерал, который приказал выдавить
наших десантников из Приштины?
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Виктор Макаров
34
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№3
15.12.2017 09:02
А МЫ тебя генерал со всеми твоими англосаксами и укропами скачущими майданутыми :" В ГРОБУ ВИДЕЛИ".
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gerrfrost
3036
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№4
15.12.2017 09:37
Америкосы, просто такие америкосы... Память как у рыбки:
Цитата, q
Мы уничтожили спекуляцию на войне еще сто лет назад. Теперь у нас есть контрактная система. Это очень прозрачный механизм.Мы понимаем, что просто создали олигополию...
А следующей фразой сам себя сливает, раскрывая схему:
Цитата, q
На самом деле, невозможно произвести товары и продавать их вооруженным силам США. Не потому, что они должны быть дешевыми, просто у нас есть органы, которые проверят каждую партию и каждый предметЧьи холопы проверяют?
Теперь сразу стало понятно, что у них коррупции нет...
Предлагаю разрешить мексиканской армии свободный переход через границу "на некоторое расстояние"..
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Сергей-82
11077
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№5
15.12.2017 10:03
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
это не тот ли хенерал, который приказал выдавитьон самый,его правда послали.
P.S.Из Слатины.
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Павел 1978
8906
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№6
15.12.2017 10:11
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
он самый,его правда послали.а ну тогда понятно...
клоун ;)))
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Hazzard
7209
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№7
15.12.2017 11:12
Цитата, Павел 1978 сообщ. №6
клоун ;)))
Зря. Очень умный и последовательный враг. По стечению обстоятельств на месте Кэрри не был он, а мог и вообще президентом вместо Обамы стать (хотя наврядли). Я его книгу читал A Time to Lead: For Duty, Honor and Country и у меня есть мнение, что он один из главных thinktankов и лоббистов того, что называется сейчас "арабская весна". Глава ястребиного крыла демократов. Таких людей надо очень внимательно читать и изучать, а не всяких маразматических клоунов типа Маккейна или Уотерс обсуждать, которые постоянно на слуху.
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askme
285
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№8
15.12.2017 11:30
Договорится эта урка военная международная, у которой бизнес на крови в Албании реальный, что его ГРУ где-нибудь словит и сюда под суд привезет. Вот и отольются слезы жен и матерей наших уворованных США сограждан, сидящих в тюрьмах США. Судить его за военные преступления. Это за такие речи логично будет сделать. Вишь ты, пересекать собрался. Пересекалки такой нету)). Хохлы, пусть и майданутые - это манкурты, одной крови - им в прошлом позволяли, единично - это ладно). А эта шобла - Чужой реально. Уконтропупить такого за длинный неадекватный язык и реальные военные преступления - законно) Скоро совсем и ситуация созреет для этого....
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gvinpin
161
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№9
15.12.2017 12:31
Цитата, q
Мы уничтожили спекуляцию на войне еще сто лет назад. Теперь у нас есть контрактная система. Это очень прозрачный механизм. На самом деле, невозможно произвести товары и продавать их вооруженным силам США. Не потому, что они должны быть дешевыми, просто у нас есть органы, которые проверят каждую партию и каждый предмет.
Боже мой, трепло патриотическое. Оборонная индустрия США погрязла в трясине кумовства и удаленных во времени взятках. Контракт подписал, через 7 лет после отставки он в совете директоров. А как контракты заключают с мелкими компаниями, посмотрите фильм War Dogs.
Цитата, Hazzard сообщ. №7
Таких людей надо очень внимательно читать и изучатьЧеловек врет и недоговаривает, чего там учить? Таких там много.
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