Киев обязался не передавать полученное от ФРГ вооружение третьим лицам и не вывозить его

ЦАМТО, 5 августа. Украина обязалась не передавать третьим сторонам и не вывозить вооружение, переданное ей Германией. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос, документ размещен на сайте немецкого бундестага.

"Что касается поддержки Украины через поставки оружия, то федеральное правительство в целом принимает гарантии конечного пользователя поставляемого на Украину оружия. Согласно этому, Украина обязуется не вывозить оружие временно или постоянно, частично, полностью или в установленном состоянии, либо иным образом передавать его третьим лицам", – говорится в ответе правительства.

В Кабмине также сообщили, что Берлин "в настоящее время не может оценить вероятность неконтролируемого распространения вооружений" в связи с военными действиями на Украине, однако "осознают ответственность, связанную с поставками оружия". В этой связи, как говорится в документе, все поставки "задокументированы Министерством обороны и Министерством экономики и защиты климата", поддержана инициатива ЕС о создании национального банка данных для регистрации ввозимых на Украину вооружений.

Как напоминает "РИА Новости", Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел.

Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала американский конгресс создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Между тем участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал "РИА Новости", что украинская разведка работает с преступными группами и контрабандистами для перепродажи западного оружия на "черном рынке".