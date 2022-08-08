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ТАСС

Глава МИД Британии считает, что конфликт на Украине завершится лишь с уходом войск РФ

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Как заявила Лиз Трасс, важно, чтобы Лондон поддерживал Киев вооружением

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, считает, что конфликт на Украине может закончиться лишь в случае ухода России с ее территории. Об этом она объявила, выступая в четверг на дебатах на телеканале Sky News в ответ на вопрос из зала.

По словам Трасс, единственный вариант завершения конфликта - "когда русские покинут Украину". Глава МИД сказала, что важно, чтобы Лондон поддерживал вооружением Киев. Она пообещала, будучи премьер-министром, продолжит ужесточать санкции против России, а также уменьшать зависимость от российских энергоносителей.

На уточняющий вопрос, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение, Трасс ответила: "Мы были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами, и мы оказываем поддержку украинцам в этом. Но, в конечном счете, вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы. Я не хочу, чтобы на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию". Политик также заявила, что не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.

Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии 7 июля, когда его правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Он также сообщил, что оставит должность главы кабмина, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет или Трасс, или бывший министр финансов Риши Сунак. Исход выборов главы консерваторов определят почти 200 тыс. членов правящей партии в голосовании по почте.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям. 

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