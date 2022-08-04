Войти
Военное обозрение

В Пентагоне заявили, что все HIMARS на Украине в строю и продолжают активно работать

373
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что наши войска уничтожили шесть РСЗО HIMARS на Украине, в Пентагоне поспешили опровергнуть эту информацию. Представитель Минобороны США заявил, что все американские установки залпового огня в строю и успешно применяются украинскими солдатами на фронте.

Нам известно о последних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложные. Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из учтённых ракетных систем

— безапелляционно заявил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл агентству Reuters, добавив, что Россия так и не предъявила доказательств уничтожения американских РСЗО.

Какие доказательства есть у Пентагона вполне понятно. В самом американском военном ведомстве не раз заявляли, что абсолютно не контролируют распределение военной помощи после того, как она пересечет украинскую границу. Но при этом американские военные полностью доверяют сообщениям Киева, который заявил, «что у них в распоряжении до дюжины систем HIMARS, точность и дальность действия которых позволили Киеву уменьшить артиллерийское преимущество России».

Любопытно определение «до дюжины», используемое официальным Киевом для подсчета не каких-нибудь ПТРК или винтовок, а целых ракетных установок, стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов в зависимости от комплектации. Получается, украинское командование само толком не знает, сколько HIMARS у них в строю. Что уж тогда говорить о правдивости заявлений Пентагона.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили 33 американские гаубицы M777, пять пусковых установок Harpoon, а также шесть пусковых установок и 200 ракет РСЗО HIMARS.

Ранее Европол выпустил доклад, в котором говорится, что Украина уже превратилась в масштабный рынок контрабанды западного оружия. Причем европейские полицейские подозревают, что украинцы продают вооружения не только на Ближний Восток, в Европу, но и даже в Россию. В прессе появились сообщения, что по неподтверждённым данным Украина продала России несколько САУ «Цезарь» и даже гордость ВСУ — те самые РСЗО «Хаймарс».

В Киеве тут же опровергли информацию Европола и потребовали доказательств существования «черного рынка» оружия на Украине. Чем закончился диалог по этой теме между европейцами и украинскими властями пока неизвестно.

Некоторые западные журналисты провели собственное расследование и выяснили, что в даркнете существуют целые маркетплейсы, на которых по сходной цене можно купить легкое оружие, ПТРК Javelin или NLAW и многое другое. Причем за дополнительную плату оружие может быть доставлено из Украины, например, в Польшу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
HIMARS
Javelin ПТРК
Компании
M777
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
03.08.2022
Шойгу рассказал, сколько РСЗО HIMARS уничтожили российские военные
03.08.2022
Шойгу: ВС РФ уничтожили 33 гаубицы М777, пять установок Harpoon и шесть установок HIMARS
26.07.2022
Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
08.07.2022
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
30.05.2022
Одесский привоз, киевский конфуз и польский аншлюс
23.05.2022
В США рассматривается вопрос о поставке Украине современных противокорабельных ракетных комплексов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:28
  • 1
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 07:23
  • 29872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.08 05:43
  • 85
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 04.08 05:02
  • 17
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 21:04
  • 108
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.08 19:52
  • 1
Шойгу заявил, что ВДВ в ходе спецоперации действуют смело и грамотно
  • 03.08 19:48
  • 1
Заявление официального представителя Минобороны России
  • 03.08 19:10
  • 70
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 18:42
  • 69
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 17:49
  • 4
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»