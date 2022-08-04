В Пентагоне заявили, что все HIMARS на Украине в строю и продолжают активно работать

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После заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что наши войска уничтожили шесть РСЗО HIMARS на Украине, в Пентагоне поспешили опровергнуть эту информацию. Представитель Минобороны США заявил, что все американские установки залпового огня в строю и успешно применяются украинскими солдатами на фронте.

Нам известно о последних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложные. Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из учтённых ракетных систем

— безапелляционно заявил пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл агентству Reuters, добавив, что Россия так и не предъявила доказательств уничтожения американских РСЗО.

Какие доказательства есть у Пентагона вполне понятно. В самом американском военном ведомстве не раз заявляли, что абсолютно не контролируют распределение военной помощи после того, как она пересечет украинскую границу. Но при этом американские военные полностью доверяют сообщениям Киева, который заявил, «что у них в распоряжении до дюжины систем HIMARS, точность и дальность действия которых позволили Киеву уменьшить артиллерийское преимущество России».

Любопытно определение «до дюжины», используемое официальным Киевом для подсчета не каких-нибудь ПТРК или винтовок, а целых ракетных установок, стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов в зависимости от комплектации. Получается, украинское командование само толком не знает, сколько HIMARS у них в строю. Что уж тогда говорить о правдивости заявлений Пентагона.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили 33 американские гаубицы M777, пять пусковых установок Harpoon, а также шесть пусковых установок и 200 ракет РСЗО HIMARS.

Ранее Европол выпустил доклад, в котором говорится, что Украина уже превратилась в масштабный рынок контрабанды западного оружия. Причем европейские полицейские подозревают, что украинцы продают вооружения не только на Ближний Восток, в Европу, но и даже в Россию. В прессе появились сообщения, что по неподтверждённым данным Украина продала России несколько САУ «Цезарь» и даже гордость ВСУ — те самые РСЗО «Хаймарс».

В Киеве тут же опровергли информацию Европола и потребовали доказательств существования «черного рынка» оружия на Украине. Чем закончился диалог по этой теме между европейцами и украинскими властями пока неизвестно.

Некоторые западные журналисты провели собственное расследование и выяснили, что в даркнете существуют целые маркетплейсы, на которых по сходной цене можно купить легкое оружие, ПТРК Javelin или NLAW и многое другое. Причем за дополнительную плату оружие может быть доставлено из Украины, например, в Польшу.