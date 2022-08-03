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ТАСС

Шойгу: ВС РФ уничтожили 33 гаубицы М777, пять установок Harpoon и шесть установок HIMARS

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Кадры уничтожения батареи гаубиц М777
Кадры уничтожения батареи гаубиц М777.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Как заявил глава Минобороны РФ, бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российскими военными в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожены 33 гаубицы М777 производства США, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, а также пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, безопасности региона серьезно угрожают бесконтрольные поставки Украине западного вооружения. "Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового (РСЗО) огня HIMARS", - рассказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Также, по его словам, за прошедшие две недели Вооруженные силы Украины лишились 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа Stinger, 396 противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin. 

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