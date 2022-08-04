Делегация России отвергла в ООН обвинения в угрозах применения ядерного оружия на Украине

Начальник отдела департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Александр Трофимов, что такие заявления могут распространять для "нагнетания антироссийской истерии"

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Россия отвергает обвинения в угрозах применения ядерного оружия на Украине. Об этом заявил начальник отдела департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Александр Трофимов, выступая во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные, оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции насчет того, что в России якобы угрожают применением ядерного оружия, в частности на Украине. Не исключаем, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии", - указал он.

"Российские доктринальные установки по данному вопросу хорошо известны и предельно ясны: мы гипотетически допускаем ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства, - продолжил Трофимов. - Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине".

Как подчеркнул представитель РФ, Москва считает одной из важнейших задач "сохранение всеми странами "ядерной пятерки" приверженности постулату о недопущении ядерной войны, подтвержденному ими в январском совместном заявлении на высшем уровне". "Россия привержена ему в полной мере", - отметил он.

"С обострением украинского кризиса, произошедшего по вине киевского режима и его западных покровителей, посыл этого заявления "пятерки" не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительное звучание. По логике, подтвержденной в упомянутом заявлении "пятерки", должна быть предотвращена любая военная конфронтация между ядерными соперниками, так как она чревата эскалацией на ядерный уровень. Именно в этом состоит суть предупреждений России о потенциальных последствиях прямой агрессии стран НАТО против нашей страны в контексте украинского кризиса, которые фактически перешли к ожесточенному гибридному противостоянию с Россией, опасно балансируя на грани открытой военной конфронтации", - заявил Трофимов.

"Такой шаг был бы способен запустить развитие событий по одному из двух чрезвычайных сценариев, описанных в нашей доктрине. Мы, разумеется, выступаем за то, чтобы этого не допустить. Однако, если западные страны попытаются испытать нашу решимость, Россия не отступит", - констатировал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.