В Кремле назвали "весьма позитивным" выход судна с зерном из порта Одессы

МОСКВА, 1 августа/ Радио Sputnik. Выход из порта Одессы первого сухогруза с украинским зерном – это позитивное событие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник утром турецкое телевидение сообщило о выходе из порта Одессы первого судна с украинским зерном.

В Минобороны РФ подтвердили, что судно "Разони", загруженное кукурузой, под флагом Сьерра-Леоне покинуло порт Одессы и 2 августа будет в Стамбуле.

"По факту выхода первого судна – это весьма и весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность работы тех механизмов, которые согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться", – цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за содействие в вывозе зерна.