Войти
РИА Новости

В Кремле назвали "весьма позитивным" выход судна с зерном из порта Одессы

395
0
0
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 1 августа/ Радио Sputnik. Выход из порта Одессы первого сухогруза с украинским зерном – это позитивное событие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник утром турецкое телевидение сообщило о выходе из порта Одессы первого судна с украинским зерном.

В Минобороны РФ подтвердили, что судно "Разони", загруженное кукурузой, под флагом Сьерра-Леоне покинуло порт Одессы и 2 августа будет в Стамбуле.

"По факту выхода первого судна – это весьма и весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность работы тех механизмов, которые согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться", – цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за содействие в вывозе зерна.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
30.03.2022
Сергей Шойгу: основные задачи первого этапа специальной военной операции ВС РФ на Украине выполнены
28.06.2021
Под флагом "Веселый Роджер". Зачем британский эсминец устроил провокацию у берегов Крыма
22.04.2021
У России нет планов покупать у Турции ударные беспилотники, есть свои - ФСВТС "Интерфаксу"
14.12.2020
Кампания против вакцины: Минобороны вступилось за "Спутник V"
10.07.2020
Звездный час: генерал-лейтенант Александр Чайко стал Героем России
18.05.2020
Учебная авиация взяла новую высоту
26.11.2015
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:39
  • 4
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2
  • 02.08 10:56
  • 5
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 10:55
  • 6
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 02.08 09:06
  • 29766
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.08 07:28
  • 76
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 06:42
  • 2
Огонь гасят огнем
  • 01.08 22:43
  • 1
Применение новой российской ракеты ЛМУР на Украине
  • 01.08 19:29
  • 51
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 01.08 15:17
  • 0
Из-за провальной политики правящую партию Польши в следующем году ожидают трудные выборы
  • 01.08 13:43
  • 3
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 01.08 12:47
  • 1
Строительство авианосцев названо приоритетным направлением морской доктрины РФ
  • 01.08 11:14
  • 15
Анатолий Чубайс предложил создать в России глобального оператора композитных материалов
  • 01.08 11:08
  • 0
Польша расширяет производство ударных беспилотников