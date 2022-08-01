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ТАСС

РФ пригласила экспертов ООН и Красного Креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке

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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Источник изображения: © REUTERS / Mike Segar

В результате ракетного удара погибли 50 украинцев, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. РФ в интересах расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста", - сказали в ведомстве.

В субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По словам официального представителя МО РФ, по данным на утро 30 июля, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев, доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных.

Ранее Минобороны РФ также опубликовало на своих официальных информационных ресурсах пофамильные списки погибших и раненных в результате ракетного удара ВСУ по Еленовке. 

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