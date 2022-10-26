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Известия.ru

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Морозов

Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

Работы по созданию Украиной «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса, подходят к концу. Об этом 24 октября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВC РФ Игорь Кириллов. По его словам, Минобороны России располагает данными о том, что Украина планирует провокацию, связанную с подрывом подобного боеприпаса. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры со своими коллегами из США и Великобритании, обсудив сложившуюся ситуацию. Эксперты отмечают, что во взрыве «грязной бомбы» могут обвинить Россию, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта. Также 24 октября российская армия отбила атаки противника на всех направлениях, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей военной спецоперации.

Бомба почти готова

Минобороны России располагает данными о планировании Украины провокации, связанной с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Работы по созданию Украиной боеприпаса подходят к концу, сообщил 24 октября на брифинге генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По имеющейся в Минобороны РФ информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой «грязной бомбы».

— Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, — заявил Игорь Кириллов.

Игорь Кириллов сообщил, что Киев планирует замаскировать подрыв бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран.

Попадание радиоактивных изотопов в воздухе зафиксируют датчики Международной системы мониторинга в Европе, что позволит обвинить Кремль в применении оружия массового поражения.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Источник изображения: iz.ru

Игорь Кириллов добавил, что Москве известно о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологий, необходимых для создания ядерного оружия.

Также 24 октября начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином и с главой комитета начальников штабов США Марком Милли. На них обсуждалась ситуация с возможным применением Украиной «грязной бомбы», заявили в Минобороны РФ.

Днем ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны Великобритании, США, Франции и Турции. Он довел до своих коллег озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».


Позднее в этот же день Госдепартамент распространил заявление внешнеполитических ведомств Великобритании, США и Франции, в котором говорится, что эти страны не считают обоснованными предупреждения российской стороны о применении Киевом такого боеприпаса.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Источник изображения: iz.ru

Недоверие НАТО к информации о создаваемой Киевом «грязной бомбе» не означает, что угроза перестает существовать, заявил 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны России, дальше уже их дело — верить или не верить, — сказал он.

По мнению бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, Украина, готовясь к применению «грязной бомбы», преследует несколько целей.

— Первая — прервать нашу операцию, — считает эксперт. — Они думают, что она вряд ли сможет дальше проходить в этом регионе в условиях ядерного заражения. И вторая — чтобы на Россию посыпались обвинения в использовании ядерной бомбы. А за этими обвинениями может быть всё что угодно. Отставные американские генералы ранее говорили, что в случае применения Россией ядерного оружия и они, возможно, будут вовлечены в конфликт.

И еще одна цель — использовать провокацию для возможного вовлечения в конфликт стран НАТО, отметил дипломат.

Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel

Источник изображения: iz.ru

— Дальнейшие прогнозы делать довольно трудно, но это дело явно опасное, — объяснил он. — То, что англичане и французы отрицают, не значит, что угрозы нет. Неслучайно наш министр обороны и начальник Генерального штаба столько внимания уделяли этому вопросу.

Степень отмороженности

Для создания «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса, на Украине имеется необходимая производственная база и научный потенциал, сообщил Игорь Кирилов.

В частности, есть предприятия, которые могут предоставить необходимые материалы — это три действующие атомные электростанции и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС.

На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов «Вектор», на Приднепровском химзаводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов «Буряковка», «Подлесный», «Россоха» может разместиться более 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов. Восточный горно-обогатительный комбинат до сих пор ведет добычу урановой руды.

Украина располагает соответствующей научной базой. Например, ученые из Харьковского физико-технического института принимали участие в советской ядерной программе.

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Источник изображения: iz.ru

Если не знать мощность боеприпаса и тип загружаемого материала, прогнозировать что-то крайне сложно, рассказал «Известиям» эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко.

— В принципе, можно любой артиллерийский боеприпас сделать «грязной бомбой», — заметил он. — Те же самые агитационные снаряды можно загрузить не листовками, а радиоактивными компонентами. Всё зависит от степени отмороженности того, кто это применяет. Это можно сравнить с изготовлением химического боеприпаса. Степень заражения зависит от мощности взрыва и применяемых веществ. Ранее были сообщения о наличии у них беспилотников с устройствами для распыления химических веществ. Их можно наполнить радиоактивным раствором, и будет заражение местности. Можно радиоактивные компоненты просто слить в реку, и ниже по течению будет заражение питьевой воды. Всё зависит от фантазии того, кто собирается это применять. Никаких физических или иных ограничений тут быть не может, только моральные.

Повысят эффективность

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 октября провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО.

— Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб, — отметил глава правительства.

Совет будет заниматься всем комплексом вопросов, связанных с обеспечением потребностей Вооруженных сил.

Фото: РИА Новости

Источник изображения: iz.ru

— Среди них — определение целевых заданий по поставкам вооружений, техники, бюджетное финансирование, формирование цен, подбор поставщиков, подрядчиков, создание профильной инфраструктуры, — перечислил глава кабмина.

В совет вошли вице-премьеры, курирующие профильные направления, руководители силовых ведомств и экономического блока.

— Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки, — сказал глава кабмина.

Атаки отражены

Вооруженные силы России 24 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований.

— На купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости

Источник изображения: iz.ru

На краснолиманском направлении подразделения ВФУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск. Противник был остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено более 20 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

На южно-донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп. Атака отражена. Уничтожено 25 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На николаево-криворожском направлении противник также предпринимал неудачные попытки атак позиций российских войск силами батальонной тактической группы. В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов уничтожено более 80 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей, рассказали в Минобороны.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили четыре пункта управления ВФУ, склад боеприпасов, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 174 района сосредоточения войск.

Войска ПВО за сутки сбили три БПЛА, 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Лисичанска в ЛНР и Новой Каховки в Херсонской области.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Источник изображения: iz.ru

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.


Вывел из-под огня

В понедельник в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Денис Лукьянов с товарищами прикрывал российские подразделения от нападения противника с воздуха. Украинские подразделения атаковали, используя ударные беспилотники и РСЗО. Дивизион Дениса уничтожил беспилотный летательный аппарат и пять снарядов РСЗО HIMARS.

— Смелые и решительные действия капитана Лукьянова, а также высокий профессионализм его подчиненных не допустили нанесения ударов с воздуха по российским позициям, — сообщили в Минобороны РФ.


Подразделение старшего прапорщика Германа Трапицына доставляло боеприпасы и продовольствие десантникам на линию соприкосновения. Противник открыл минометный огонь по автомобильной колонне. Герман вывел автомобиль из-под огня в безопасное место и вместе с двумя сослуживцами перенес ящики с боеприпасами к подразделению, ведущему огонь.

Благодаря смелости и решительности Германа воздушно-десантные подразделения получили необходимые боеприпасы, рассказали в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Источник изображения: iz.ru

Колонна ефрейтора Александра Гордеева обеспечивала безопасность передвижения батальонно-тактической группы. Боевики обстреляли колонну, чтобы сорвать наступление наших войск. Ответным огнем Александр уничтожил четыре машины пехоты и нанес значительный ущерб живой силе противника. Также экипаж боевой машины Гордеева уничтожил «Урал» с украинскими боевиками.

Ответным огнем боевая машина Александра была подбита. Он вытащил из нее раненых сослуживцев, перенес в укрытие и оказал им первую медпомощь.

По итогам боя группа боевиков была полностью ликвидирована.

— Смелость, решительность и отвага, проявленные Александром, позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь, — отметили в Минобороны.

Сержант Станислав Фатькин обеспечивал устойчивую связь своего подразделения с вышестоящим штабом. Боевики в течение нескольких дней обстреливали позиции дивизиона и использовали средства постановки помех.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Источник изображения: iz.ru

Станислав, несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку, смог организовать бесперебойную связь, что позволило командовать подразделениями. В итоге из-за артобстрела было повреждено оборудование. Станислав оперативно его отремонтировал, восстановил связь и продолжил выполнять боевую задачу.

Профессиональные действия сержанта Фатькина позволили подразделению выйти из-под шквального огня, скорректировать огонь нашей артиллерии и нанести ответный удар по позициям боевиков, рассказали в ведомстве.


Андрей Федоров

Роман Крецул

Богдан Степовой

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