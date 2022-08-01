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Пентагон пообещал помогать Украине боеприпасами к HIMARS

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Первые боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS, полученные вооруженными силами Украины, июль 2022 года
Первые боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS, полученные вооруженными силами Украины, июль 2022 года.
Источник изображения: фото из социальных сетей

Представитель Пентагона пообещал, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил чиновник, американская сторона постоянно контактирует с Киевом по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя». «Так что мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды», — добавил он.

29 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». В результате погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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