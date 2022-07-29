Премьер Бангладеш: только производящие оружие страны имеют выгоду от кризиса на Украине

Как отметил Шейх Хасина, в результате событий на Украине последовали санкции, угрожающие мировой экономике

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Только страны - производители оружия получают выгоду от ситуации на Украине. Такое мнение выразила в четверг премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

"Мы являемся свидетелями того, что [от кризиса на Украине] выгоду получают только страны - производители оружия", - приводит ее слова новостной портал United News Bangladesh.

По мнению премьера, в результате событий на Украине последовали санкции, угрожающие мировой экономике. "Развитые страны сталкиваются с серьезными проблемами. Сейчас они начали экономить электроэнергию и топливо, беспокоятся о продовольственной безопасности и предпринимают различные шаги", - отметила премьер южноазиатской страны.

Она обратила внимание на то, что такие страны, как Бангладеш, которые стремятся стать развитыми, сталкиваются с препятствиями на этом пути. "Чтобы сэкономить топливо, все страны предприняли различные инициативы, и мы также следим за этим", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные антироссийские санкции и увеличили поставки вооружений украинским властям.