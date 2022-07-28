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ТАСС

Наблюдения в целях обороноспособности РФ с РОСС проведут аппаратурой на разных принципах

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Общий жилой объем планируемой Российской орбитальной станции — 310 кубометров, масса — несколько более 60 тонн, а мощность солнечных батарей — 32 киловатта. Иными словами, перед нами функционально чуть уменьшенная версия американской орбитальной станции «
Общий жилой объем планируемой Российской орбитальной станции — 310 кубометров, масса — несколько более 60 тонн, а мощность солнечных батарей — 32 киловатта. Иными словами, перед нами функционально чуть уменьшенная версия американской орбитальной станции «Скайлэб» из начала 70-х годов прошлого века. Небольшие размеры такой РОС исключают ее закручивание для создания «псевдогравитации», а равно — пристыковку модуля с центрифугами (или вращающимся кольцом) .
Источник изображения: РКК Энергия

По данным журнала "Русский космос", на станции планируют отработать методики контроля ледовой и экологической обстановки, оперативного мониторинга ионосферы, климатических и микрофизических процессов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. РФ будет вести наблюдения в интересах обороноспособности страны с новой орбитальной станции при помощи аппаратуры с разными принципами работы. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса)."

Наблюдения объектов в интересах обороноспособности РФ с использованием аппаратуры на различных принципах", - говорится в материалах.

Согласно статье, на станции планируется отработка методик контроля ледовой и экологической обстановки, оперативного мониторинга ионосферы, климатических и микрофизических процессов, оптических регистраций возмущений в атмосфере Земли, измерения характеристик магнитного поля Земли и других задач.

Во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято, все обязательства перед партнерами будут выполнены.В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции.

Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС.

В конце февраля текущего года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, заявлял, что в силу финансовых ограничений сложно одновременно реализовать проект МКС и строительство новой станции. По его словам, нужно предусмотреть определенный "период перехлеста", когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно. Весной госкорпорация и РКК "Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта перспективной российской орбитальной станции. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
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