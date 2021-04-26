Science (США): Россия планирует уйти с Международной космической станции после 2024 года

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия откажется от МКС уже в 2025 году и займется созданием национальной космической станции. Эксперт по космической политике Грег Отри прокомментировал это решение. Смогут ли США, потеряв такого «бесценного» партнера, как Россия, самостоятельно удержать МКС на плаву?

Международная космическая станция (МКС) эксплуатируется уже 20 лет, и возраст берет свое. Так, в прошлом месяце космонавтам пришлось заделывать трещины в российском модуле, которые, как считалось, стали источником незначительных утечек воздуха. Трещины появились и у государств-членов международного альянса, который эксплуатирует станцию. На этой неделе российский вице-премьер Юрий Борисов (Yury Borisov) заявил о том, что Россия откажется от МКС уже в 2025 году и займется созданием национальной космической станции.

И хотя Борисов, а также и другие официальные лица с тех пор отказались называть какую-либо конкретную дату, российский скептицизм по поводу будущего МКС может помешать Соединенным Штатам, которые планируют поддерживать работу станции до конца десятилетия. "Партнерам по МКС было бы очень трудно поддерживать работоспособность станции без России", - заявил Виталий Егоров (Vitaly Egorov), эксперт в области космонавтики, журналист и бывший представитель российской компании Dauria Aerospace.

18 апреля государственный телеканал "Россия 1" сообщил, что Юрий Борисов на совещании под председательством президента Владимира Путина заявил следующее: "Нам необходимо честно проинформировать наших партнеров об уходе с МКС в 2025 году". В заявлении, предназначенном для новостных лент и опубликованном в тот же день, но несколько позднее, канцелярия Юрия Борисова дала разъяснение по поводу сделанного им заявления, однако о дате уже не упоминала. "Необходим осмотр технического состояния [станции], после чего мы сможем принять решение и проинформировать наших партнеров", - говорится в заявлении. Однако Борисов повторил, что срок службы МКС уже значительно превышен, а ее состояние "оставляет желать лучшего".

Это уже не первый признак недовольства России в отношении МКС. Так, в ноябре 2020 года Владимир Соловьев (Vladimir Solovyov), который руководит летной эксплуатацией российского модуля, вызвал переполох своими замечаниями, высказанными на заседании Российской академии наук. Он предсказал резкое снижение эффективности работы МКС в следующие 5 лет и заявил, что создание новой орбитальной станции должно стать для России приоритетной целью.

По-видимому, глава Роскосмоса (российское космическое агентство) Дмитрий Рогозин (Dmitry Rogozin) решил сгладить заявление Юрия Борисова, сделанное на этой неделе: в понедельник Рогозин заявил о том, что Россия не будет уходить с МКС до тех пор, пока не заработает новая орбитальная станция. "Для полетов человека в космос любой перерыв - крайне опасен", - написал он в своем сообщении в Фейсбуке. Позже Рогозин добавил, что новая станция, у которой пока нет названия, может быть создана на базе одного из модулей, который изначально предназначался для МКС.

На данный момент новая российская космическая станция, которая станет преемницей станций "Салют" и "Мир", запущенных в 1970-х и 1980-х годах, кажется отдаленной целью. А для Андрея Ионина (Andrey Ionin), члена Российской академии космонавтики и сторонника международных проектов, новая российская станция станет шагом назад. "Самое большое достижение МКС - это не технологии, а сотрудничество между странами", - заявил Ионин. В любом случае, прежде чем Россия создаст свою новую станцию, Роскосмос должен будет сперва в конце этого года запустить на МКС научный модуль "Наука"; он был задуман более двух десятилетий назад, но на протяжении последних восьми лет в его конструкции выявлялись технические недостатки.

Как полагает эксперт по космической политике Грег Отри (Greg Autry) из Университета штата Аризона (центральная часть г. Феникса), для МКС было бы прискорбно потерять такого "бесценного" партнера, как Россия. Но, по словам Отри, Соединенные Штаты, в принципе, смогут самостоятельно удержать МКС на плаву, поскольку доставка грузов и экипажей на станцию будет осуществляться с помощью ракет компании SpaceX. "Я считаю, что МКС может - и должна - в будущем приносить пользу до тех пор, пока новые коммерческие станции не станут доступны для всех", - полагает Отри. В настоящее время, по мнению эксперта, правительства должны сосредоточиться - "все вместе, либо с помощью созидательной конкуренции" - на исследовании Луны.

Olga Dobrovidova (Ольга Добровидова)