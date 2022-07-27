The Daily Telegraph: На Западе пока нет оружия для перехвата российских гиперзвуковых ракет

Источник изображения: topwar.ru

Основные военные соперники Запада - Россия и Китай всё более совершенствуются в создании нового вида оружия - гиперзвуковых ракет. Эти ракеты могут развивать скорость во много раз превышающую скорость звука, что делает проблематичным их отслеживание и ликвидацию. Так информацию подают британские СМИ.

Как пишет британская газета The Daily Telegraph, западные военные специалисты признаются, что у них пока нет оружия против таких ракет. По их словам, оно только на начальной стадии разработки.

Издание отмечает, что на Западе сильно встревожены появлением у России и Китая подобного вида ракет, которые могут дать Москве и Пекину решительное преимущество в бою. Западные оружейники вовсю работают над созданием оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Пока безуспешно

Согласно источникам, в 2021 году Китай провёл испытание гиперзвуковой ракеты, а в мае это года ракета «Циркон» была испытана и в России.

Эти ракеты могут лететь со скоростью в 5-10 раз превышающую скорость звука.

По словам президента американской оборонной компании Raytheon Уэса Кремера, у гиперзвуковых ракет имеются и свои слабые места, которые нужно использовать. Однако Кремер дал понять, что разработки оружия против таких ракет находятся в зачаточном состоянии. О том, какие именно «слабые места» он видит у российских и китайских гиперзвуковых ракет, Кремер не сообщил.

Напомним, что первым в мире гиперзвуковым ракетным комплексом является российский «Кинжал». Его уже применяли против военных объектов на Украине. После появились данные о том, что к поражённому объекту выезжали американские технические специалисты.