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Известия.ru

Гиперзвуковая ракета США показала скорость в пять раз выше скорости звука

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs/CNP/AdMedia

Американская гиперзвуковая ракета на испытаниях достигла скорости в пять раз больше, чем скорость звука, сообщило 27 сентября Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

Ракету с двигателем Northrop Grummann построила корпорация Raytheon. Работу двигателя обеспечивает смесь углеводородного топлива и воздуха.

Как сообщают разработчики, испытание оружия прошло успешно, были выполнены все поставленные задачи, среди которых интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет.

Ракета показала скорость в пять махов, или пять скоростей звука, что составляет около 6,2 тыс. км/ч в насыщенной кислородом атмосфере, которая наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет.

Ранее, 21 сентября, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Соединенные Штаты недовольны темпами развития программ гиперзвукового оружия на фоне значительного отставания от России и Китая.

Так, максимальная скорость первой в мире гиперзвуковой ракеты «Циркон» российского производства составляет около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км/с на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч).

Также ВВС России готовят к выпуску межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат». По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс.

10 августа украинский военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире. Он отметил, что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

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