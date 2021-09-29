Гиперзвуковую ракету США сравнили с российским «Гремлином»

В США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты, концептуала воздушно-реактивного оружия (HAWC), эксперты сравнили ее характеристики с российским «Гремлином». Об этом сообщило на своем сайте управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA).

Новый американский продукт можно назвать аналогом российского «Гремлина», полагает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

В беседе с РБК он отметил, что в России ведется разработка образцов гиперзвукового оружия с ПВРД. Речь идет о гиперзвуковом аппарате под индексом ГЗУР (гиперзвуковая управляемая ракета, известном как изделие «Гремлин»), а также изделие, известное как «Острота».

«Как и в случае с американским проектом HAWC, на выходе планируется получить относительно малогабаритное авиационное средство поражения в, предположительно, неядерном оснащении, адаптированное к применению в том числе и самолетов оперативно-тактической авиации», — объясняет Стефанович.

Автор американской разработки — корпорация Raytheon Technologies, двигатель создала компания Northrop Grumman. Аппарат назвали аббревиатурой HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).

Ракету запустили с самолета, через несколько секунд у нее запустился прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД).

По данным открытых источников, испытания «Гремлина» намечены на 2023 год. Оружие будет иметь дальность поражения около 1,5 тыс км и скорость 6 Махов.

21 сентября министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Соединенные Штаты недовольны темпами развития программ гиперзвукового оружия на фоне значительного отставания от России и Китая.

Так, максимальная скорость первой в мире гиперзвуковой ракеты «Циркон» российского производства составляет около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км/с на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч).

10 августа украинский военный эксперт Олег Жданов предположил, что ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире. Он отметил, что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.