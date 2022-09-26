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Военное обозрение

Названа компания, выигравшая конкурс на поставку гиперзвуковых ракет для ВВС США

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США объявили, что американская компания Raytheon выиграла конкурс на проектирование, разработку и первичную поставку гиперзвуковых ударных крылатых ракет HACM, обойдя двух других оборонных гигантов Boeing и Lockheed Martin. Сумма контракта составляет 985 млн долларов, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Пока речь идет о проектировании и тестирование модели гиперзвуковой ракеты воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). Если все пойдет по плану, то первые гиперзвуковые ракеты начнут поступать на вооружение ВВС США в 2027 году.

Одновременно будет продолжена работа по проекту Southern Cross Integrated Flight Research Experiment (SCIFiRE), в рамках которого Минобороны США и Австралии ведут совместную разработку нескольких прототипов новой гиперзвуковой системы.

HACM предоставит нашим командирам тактическую гибкость в использовании истребителей для удержания под угрозой важных, чувствительных ко времени целей, сохраняя при этом бомбардировщики для других стратегических задач

— рассказал о планах военного командования начальник штаба ВВС генерал Джордж Браун.

Военно-воздушные силы проявили большой интерес к программе HACM, запросив 316,8 млн долларов в своем бюджете на 2023 финансовый год, что почти на 257 млн долларов больше, чем в 2022 финансовом году. Согласно плану, уже в следующем году разработчики НАСМ должны начать «сборку, интеграцию и тестирование подсистем для квалификационных испытаний, а также прототипов систем для наземных и летных испытаний».

Сейчас США реализуют сразу несколько амбициозных программ в области разработки гиперзвукового оружия. В то же время, Соединенные Штаты значительно отстают в этом вопросе от России и Китая, которые уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты. У Москвы это корабельная «Циркон», аэробаллистическая «Кинжал» и стратегический глайдер «Авангард». У Пекина — твердотопливная ракета средней дальности DF-17 (Dong Feng-17).

Первое в истории боевое применение гиперзвуковой ракеты произошло в марте этого года, когда российский «Кинжал» уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Позже ВС РФ еще несколько раз успешно применяли гиперзвуковые комплексы для поражения складов ГСМ и командных пунктов ВСУ. Объект в Делятине был построен в советское время и должен был выдержать прямое попадание ядерной боеголовки, но удар «Кинжала» не выдержал.

Это на заметку некоторым отставным американским генералам, которые угрожают России великим возмездием в случае применения ядерного оружия на Украине, забывая, что сопоставимый ущерб мы можем нанести и без использования ядерных боеголовок. Причем, не только на Украине.

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Циркон-С 3М22
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