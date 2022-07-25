В порту Одессы уничтожили военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство обороны отчиталось об уничтожении украинского военного корабля и склада американских противокорабельных ракет в порту Одессы.

"В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon", — говорится в сводке.

Кроме того, удар вывел из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава украинских ВМС, добавили в ведомстве.

Воздушно-космические войска, в свою очередь, нанесли ракетный удар по военным складам 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода в Николаеве. Там уничтожили более 50 украинских военных и свыше трех тысяч боеприпасов.

Еще один удар ракет морского и воздушного базирования пришелся по военному аэродрому Канатово в Кировоградской области — там поражена авиационная техника украинских ВВС.

На территории ДНР артиллеристы подавили три взвода РСЗО "Град", 18 взводов гаубиц Д-20, девять взводов установок "Гвоздика", два взвода САУ "Мста-С" и восемь — "Мста-Б". В районе Верхнекаменского уничтожили свыше 70 процентов личного состава 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Подразделения ПВО за сутки сбили пять беспилотников, а также 10 ракет комплексов "Ураган" и HIMARS в Запорожской, Херсонской областях и в ДНР.

"Всего за с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключили в Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.