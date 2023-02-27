Запад и Украина зря сделали ставку на современное оружие

An Nahar: западное оружие не гарантирует победы Украины над Россией

Западное оружие течет на Украину рекой, пишет An Nahar. США намерены нанести России сокрушительное поражение, но это невозможно: ВСУ не завоюют превосходство на поле боя, даже имея современную военную технику. Путин же не откажется от целей СВО, уверен автор статьи.

Напряженность в отношениях Запада и России нарастает. Американское и европейское оружие буквально течет на Украину рекой. Коллективный Запад намерен "обезглавить" Кремль. Но Путин не будет сидеть сложа руки перед лицом внешних провокаций. Обострение украинского конфликта будущей весной грозить вылиться в глобальное противостояние или, что еще хуже, в ядерную войну, которая может привести к уничтожению всего человечества.

Дополнительные вооружения

С приближением первой годовщины начала спецоперации на Украине возросла интенсивность боевых действий: российская армия работает над достижением окончательной победы, а Киев получает все более эффективное и современное американское и европейское вооружение.

В последнее время Запад активизировал поставки оружия на Украину. Двадцать стран обязались предоставить ей дополнительные боеприпасы и технику. Соединенные Штаты поставили киевскому режиму военную помощь на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов. Она включала противотанковые ракетные комплексы Javelinи пусковые установки HIMARS. Великобритания поставила бронеавтомобили Mastiff, зенитно-ракетные комплексы Starstreak и противокорабельные ракеты Harpoon. Франция предоставила зенитно-ракетные комплексы Crotale, самоходные артиллерийские установки Caesarи бронетранспортеры. Германия не хотела поставлять Киеву оружие, чтобы не провоцировать Москву, но в итоге согласилась предоставить ему танки Leopard. Кроме того, и другие европейские союзники намереваются отправить на Украину танки. Тринадцать европейских стран обладают танками Leopard, не говоря уже о том, что многие государства Восточной Европы поставляли Украине вооружения советского образца.

Западная военная поддержка очень важна для Украины. Маловероятно, что она изменит баланс сил или приведет к завершению военных действий, но она по-прежнему остается эффективным инструментом для затягивания конфликта и истощения России. Запад пытается не допустить достижения целей российской спецоперации или расширения страны за счет других государств. Дополнительные поставки вооружений не гарантируют Киеву победу, а скорее способствуют улучшению его переговорной позиции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг связал исход переговоров, которые "рано или поздно состоятся", с военной поддержкой Украины. Усталость, нехватка человеческих ресурсов и затяжные бои могут привести к прекращению огня и мирным переговорам.

Задний план

Американцы и европейцы пытаются стабилизировать фронты и помочь Киеву отразить грядущее наступление российской армии. Следующие недели станут границей между зимней "войной на истощение" и открытой конфронтацией. Запад хочет нанести Москве максимальный ущерб, что означает увеличение затрат на украинском фронте в рамках многовекторной стратегии, которая не предусматривает отказа от Украины и полного бойкота России.

У Америки и Европы есть пределы в плане военной помощи. Союзники Украины не могут постоянно поставлять ей вооружения, а некоторые его типы имеют свои недостатки. Нужно время, чтобы обучить украинских военнослужащих и передать им соответствующие технологии. Вместе с тем Вашингтон воздерживается от отправки Киеву современных истребителей и беспилотников, опасаясь, что те попадут в руки русских. Это позволит им понять, как они устроены и поможет, таким образом, защититься от этого оружия. Россия, в свою очередь, предупреждает Запад о последствиях поставок Украине дальнобойного вооружения, включая ракет большой дальности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глубина продвижения российских войск на территорию Украины зависит от параметров оружия, которое будет предоставлено Киеву Западом. Россия будет решительно защищать свои территории, гражданское население и военнослужащих. В Кремле также заявили, что поставки Киеву западных танков не изменят ситуацию на Украине. Отправка западного оружия означает, что Украина исчерпала свой запас вооружений. Российское руководство ясно дало понять, что будет использовать более современное оружие в ответ на действия Запада. Таким образом, если ни одна из сторон конфликта в ближайшее время не признает поражение, то линия боевого столкновения, скорее всего, не изменится. Может также начаться прямая конфронтация Запада в лице НАТО и России или даже третья мировая война с использованием тактического или стратегического ядерного оружия.

Поэтому западные лидеры пытаются противостоять Москве без эскалации конфликта. Они продолжают политику сдерживания и политической изоляции, сохраняют жесткие финансовые и торгово-экономические санкции, стараются ликвидировать энергетическую зависимость от России и ограничивают ей доступ к передовым технологиям. Америка и Европа прилагают все больше усилий для преодоления продовольственного и энергетического кризисов в развивающихся странах, одновременно убеждая их в том, что причиной тому является спецоперация на Украине. Соединенные Штаты и европейские страны увеличили свои оборонные расходы. Они также сотрудничают, чтобы противостоять Китаю в Индийском и Тихом океанах. В Вашингтоне считают, что любая слабость или бездействие Америки на Украине отразятся на всем мире и подтолкнут Россию к увеличению военного присутствия в Восточной Европе и странах Прибалтики. Китай, в свою очередь, последует ее примеру в Юго-Восточной Азии, особенно на Тайване. Вот почему администрация президента США Джо Байдена пытается повысить доверие союзников и запугать врагов, поставляя Украине оружие.

Западная ставка

Россия якобы опасается затяжного конфликта, но оказалось, что она готова к нему на всех уровнях. Она прекрасно понимает, что Запад противостоит ей всем своим оружием и технологиями. Пока ее боевой дух не будет сломлен, она не объявит об окончании спецоперации и не уйдет с территории Украины. Реальность такова, что западное оружие не гарантирует победы Киева над Москвой. Украинская армия не сможет выстоять без него против российских сил, которые во многом ее превосходят, несмотря на некоторые логистические и тактические трудности. Да, цели спецоперации не были достигнуты так быстро, как планировалось. Однако это не означает проигрыша России и уж тем более не приведет к народному восстанию против Путина. Даже если он уйдет с поста президента, его преемником может стать тот, кто считает Путина недостаточно жестким или решительным.

Владимир Путин знает о целях Запада и умело играет в шахматы с НАТО. Если ни одна из сторон украинского конфликта в ближайшее время не добьется абсолютной победы или не будет заключен мир благодаря переговорам, то вряд ли военные действия завершатся в обозримом будущем. Самое опасное то, что во время противостояний часто случаются просчеты. Одна ошибка может запустить цепочку ужасных событий. Как вы думаете, что произойдет, если конфликт между крупными державами, обладающими ядерным оружием, выйдет на новый уровень?

Автор: Мухаммад Хусейн Абу аль-Хасан (محمد حسين أبو الحسن)