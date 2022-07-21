Посол России в Иране: у Москвы и Тегерана нет проблем и ограничений в сфере ВТС

ЦАМТО, 20 июля. Посол России в Иране Леван Джагарян сообщил, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем и ограничений по военно-техническому сотрудничеству при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля, передает "РИА Новости".

"Я хочу напомнить, что в октябре 2020 года истекли санкционные ограничения в отношении Ирана, введенные по линии СБ ООН, так что отныне у нас нет никаких проблем, никаких ограничений в том, что касается нашего ВТС: при соблюдении норм нераспространения и экспортного контроля здесь никаких ограничений нет", – сказал он в эфире "Соловьев Live".