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Naked Science

Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae совершил первый полет

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KF-21, разработанный Korea Aerospace Industries в рамках проекта стоимостью более шести миллиардов долларов, предназначен для замены стареющего парка истребителей F-4 и F-5
KF-21, разработанный Korea Aerospace Industries в рамках проекта стоимостью более шести миллиардов долларов, предназначен для замены стареющего парка истребителей F-4 и F-5.
Источник изображения: Defense Acquisition Program Administration

За счет нового истребителя Сеул хочет снизить зависимость от Вашингтона и продемонстрировать свои способности Пхеньяну.

Южная Корея провела первый успешный полет нового истребителя KF-21 Boramae, разработанного компанией Korea Aerospace Industries в сотрудничестве с Индонезией, пишет Korea JoongAng Daily.

KF-21 пробыл в небе 30 минут, стартовав с базы ВВС в городе Сачхон провинции Кёнсан-Намдо, к югу от столицы страны. Перед серийным производством, которое запланировали на 2026 год, самолету придется пройти дополнительные испытания и совершить еще около двух тысяч вылетов.

Проект обошелся почти в 6,7 миллиарда долларов, Джакарта вложилась на 20 процентов, однако со своевременностью выплат возникали проблемы. Помимо этого, сроки разработки затягивались из-за отказа американцев делиться технологическими патентами.

Как отмечают СМИ, Сеул хочет получить истребитель «четвертого с половиной» поколения в качестве более дешевой и менее скрытной альтернативы F-35 Lightning II от американской корпорации Lockheed Martin — как для собственных Вооруженных сил (не менее 40 машин к 2028 году и 120 — к 2032-му), так и для поставок в другие страны. Пока что Южная Корея, будучи близким союзником Соединенных Штатов в оборонной сфере, активно закупает истребители-невидимки F-35A.

Не стоит забывать и о стремлении республики укрепить боевой потенциал на фоне «угроз» со стороны соседа — Северной Кореи, на вооружении которой, по открытым данным, числится около 1,1 тысячи военных самолетов и вертолетов. Сред них — как современные образцы, так и советский многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29.

После успешного развертывания KF-21 Республика Корея будет восьмой страной, которая сама разработала передовой сверхзвуковой истребитель, — после России, Соединенных Штатов, Китая, Японии, Франции, Швеции и Европы в целом.

Сеул не так давно потратился на модернизацию ВС, успешно испытал две баллистические ракеты подлодок и первую ракету собственного производства «Нури», призванную ускорить развитие космической программы.

Подробнее о недавних тестах KF-21 и его характеристиках Naked Science писал здесь.

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Страны
Индонезия
Китай
КНДР
Россия
США
Франция
Швеция
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35A
Компании
KAI
Lockheed-Martin
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