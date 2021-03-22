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Naked Science

Истребитель Rafale M F3-R достиг стадии полной оперативной готовности

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Rafale M
Rafale M.
Источник изображения: navalnews

Многофункциональный истребитель Rafale M в стандарте F3-R достиг стадии полной оперативной готовности. Этот самолет считают одним и самых совершенных в мире истребителей четвертого поколения.

Новая версия палубного истребителя Rafale M — F3-R — достигла стадии полной оперативной готовности. Об этом сообщает издание Naval News.

Истребитель Rafale M F3-R схож по своим возможностям с сухопутным вариантом Rafale в той же конфигурации. Комбинация современного радара RBE2 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и новой ракеты большой дальности METEOR обеспечивает машине уверенное доминирование над практически любым истребителем четвертого поколения.

Помимо этого, самолет имеет широкие возможности по поражению наземных и надводных целей. Напомним, в прошлом году Франция успешно протестировала новую версию ядерной ракеты ASMPA, носителем которой выступает истребитель Rafale.

Dassault Rafale относят к поколению 4++. Первый полет самолет совершил в 1986 году. На сегодня построили свыше 200 таких машин разных версий. Помимо Франции, эти истребители получили ряд других стран, включая Индию, Катар и Египет.

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Страны
Египет
Индия
Катар
Франция
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Meteor MBDA
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
АФАР
Ядерный щит
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