Южная Корея запустила первую «национальную» ракету-носитель

В Южной Корее запустили первую ракету собственной разработки «Нури», которую создают с 2010 года. Носитель не смог вывести на околоземную орбиту макет полезной нагрузки.

Запуск ракеты провели с космодрома Наро, расположенного в провинции Чолла-Намдо на юго-западе страны. Как сообщалось сразу после старта, системы носители отработали штатно: однако позже оказалось, что полуторатонный макет полезной нагрузки не смогли вывести на околоземную орбиту

Масса «Нури» — 200 тонн. На первой ступени установили четыре жидкостных двигателя. Вторая и третья ступени получили по одному.

Запуск «Нури» / ©SciNews

«Нури» стала первой ракетой, полностью созданной южнокорейскими специалистами. Разработку ведут с 2010 года.

Еще в 2009-м Южная Корея провела первый запуск ракеты «Наро», созданный в тесном сотрудничестве с Россией. Всего выполнили три старта носителя этого типа, два из которых были неудачными. На сегодня проект закрыт.

Напомним, недавно Китай испытал монолитный твердотопливный ракетный двигатель, который назвали самым мощным в мире изделием такого типа.

Вероятно, он позволит КНР расширить возможности в разработке ракет тяжелого класса, что актуально, учитывая растущие амбиции Пекина в космосе.