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Naked Science

Южная Корея начала испытания «полустелс»-истребителя

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По максимальной скорости (1,81М) KF-21 уступает и Су-35, и Су-57, но корейские разработчики и не планировали делать упор на чистые летно-технические характеристики
По максимальной скорости (1,81М) KF-21 уступает и Су-35, и Су-57, но корейские разработчики и не планировали делать упор на чистые летно-технические характеристики.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Новая машина должна заметно отличаться от остальных существующих по целому ряду параметров. Предполагается, что ее будут поставлять и на экспорт, как ряд других продвинутых образцов южнокорейского вооружения.

Авиастроительная компания Korean Aerospace Industries (KAI) 2 июля этого года начала наземные испытания KF-21 Borama (в переводе — «молодая хищная птица») в городе Сачхон. Пока это только наземная часть — рулежка и пробежки по аэродрому. Однако их выполняет вполне настоящий первый летный экземпляр нового истребителя. Осенью, согласно плану, последуют первые полеты.

KF-21 Borama отличается от существующих самолетов как четвертого, так и пятого поколения. Четвертое поколение активно использует оружие на внешней подвеске, что позволяет таким самолетам нести большую номенклатуру вооружений серьезной массы. Самолеты пятого поколения вынуждены нести вооружение на внутренней подвеске — так оно менее заметно в радиодиапазоне. Но масса и количество единиц вооружения при этом резко снижаются. Допустим, первый истребитель пятого поколения F-22 исходно мог нести только шесть небольших ракет.

Видео начала наземных испытаний нового истребителя / ©Youtube

Чтобы такие машины имели многочисленные средства поражения, пришлось проектировать специальные ракеты адаптированных к их внутренним отсекам габаритов. Например, так обстоит дело и с Су-57, для которого в России создали специальную крылатую ракету Х-38, а также ряд других боеприпасов.

Корейский производитель решил пойти иным путем. Его самолеты построены с учетом требований радиозаметности, как истребители пятого поколения. В то же время базовый вариант боевой нагрузки для них — на внешней подвеске. Утверждается, что всего на точках внешней подвески он сможет нести до 7,6 тонны бомб, ракет или подвесных топливных баков, увеличивающих дальность машины. Такая нагрузка — вполне на уровне американского F-35 и заметно больше, чем у F-22.

Его еще часто называют «истребителем 4,5 поколения», поскольку такая идеология самолета означает, что на практике он будет радизаметен на уровне машин четвертого поколения, но при этом нести радар с АФАР (активной фазированной антенной решеткой) и ПО на уровне самолетов пятого поколения. Присутствует также оптическая и тепловизионные пассивные системы поиска и нацеливания на самолеты противника.

Интересно, что корейцы утверждают: радар их новой машины лучше, чем у российских или китайских самолетов. Между тем на сегодня ни одна страна за пределами России не имеет точных сведений о возможностях радаров Су-57, что делает подобные утверждения непроверяемыми.

Разработчик также отмечает, что будущая модификация KF-21 Block 2 получит крупные отсеки для внутреннего размещения вооружений: это позволит снизить его радиозаметность до уровня F-117. KF-21 Block 3 получит еще меньшую радиозаметность, ближе к F-22.

©KAI

Большим преимуществом KF-21 часто называют его цену, которая, как утверждается, будет ниже, чем у F-35. За счет этого планируют продвигать самолет на внешних рынках — начиная с Индонезии. На практике перспективы самолета сейчас не совсем ясны.

Если исходить из опыта воздушных боев на Украине, пока не вполне очевидно, что малозаметность в радиодиапазоне действительно позволяет самолетам активно действовать в поле чужой ПВО. Если это так, судьба истребителей пятого поколения может оказаться сложной, ведь их малозаметность ограничивает другие технические параметры боевых самолетов и заметно наращивает их цену. Не исключено, что для будущих самолетов выберут путь «посередине» — между малозаметностью и другими важными параметрами.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
F-117
F-22
F-35
ПАК ФА
Х-38
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KAI
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АФАР
Истребитель 5 поколения
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