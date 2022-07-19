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В Египте завершены начальные ходовые испытания второго корвета "Говинд-2500" местной постройки

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Корвет Port Said проекта Gowind 2500
Спущенный на воду на египетской государственной верфи Alexandria Shipyard в Александрии строщийся для ВМС Египта корвет Port Said (бортовой номер "976") проекта Gowind 2500, 06.09.2018.
Источник изображения: twitter.com

ЦАМТО, 18 июля. Второй корвет класса "Говинд-2500" местной постройки и третий из четырех заказанных в целом для ВМС Египта завершил начальные ходовые испытания.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на пресс-релиз Naval Group от 5 июля, построенный в Египте на верфи Alexandria Shipyard корвет (981) "Аль-Моэз" успешно завершил первые ходовые испытания.

"Эта новая веха демонстрирует успех передачи технологий и производства, а также тесное промышленное сотрудничество двух стран", – говорится в сообщении французской компании. Как ожидается, новый корвет должен быть принят на вооружение до конца текущего года.

Контракт на поставку ВМС Египта четырех корветов класса "Говинд-2500" был подписан в июне 2014 года и вступил в силу в июле 2015 года. Соглашение предусматривало постройку в течение 29 месяцев головного корабля во Франции и еще трех – на государственной судоверфи Alexandria Shipyard (Египет) в рамках соглашения о передаче технологий. Предположительно, стоимость программы составила 1 млрд. евро (1,4 млрд. долл.). Контракт включал опцион на строительство двух дополнительных кораблей.

Церемония резки стали для головного корвета (971) "Эль Фатех" состоялась на предприятии Naval Group в Лорьяне 16 апреля 2015 года. Корабль был передан ВМС Египта 22 сентября 2017 года и прибыл в Александрию 18 октября 2017 года.

Строительство второго корабля, (976) "Порт Саид" (Port Said), началось в Египте в апреле 2016 года. Спуск корвета на воду состоялся на предприятии Alexandria Shipyard 6 сентября 2018 года. Второй построенный в Египте корабль, (981) "Аль-Моэз" (Al-Moez), был спущен на воду в мае 2019 года, третий, (986) "Луксор" (Luxor), – в мае 2020 года.

Церемония принятия на вооружение ВМС Египта корвета класса "Говинд-2500", (976) "Порт Саид", состоялась 6 января 2021 года. Он является первым кораблем данного типа, построенным на предприятии Alexandria Shipyard в Египте.

Египетская версия корвета "Говинд-2500" имеет общую длину 102 м, ширину – 16 м, водоизмещение – 2600 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой CODAD, развивает максимальную скорость 25 узлов, дальность плавания на скорости в 15 узлов составляет 3700 морских миль. Экипаж, включая вертолетный отряд, составляет до 80 человек.

Проект "Говинд-2500", выбранный Египтом, оснащен системой боевого управления SETIS разработки Naval Group. Интегрированная мачта закрытого типа обеспечивает круговое обнаружение. В состав оборудования мачты входит РЛС SMART-S, средства радиоэлектронной борьбы (в том числе пусковые установки ложных целей Sylena). Панорамный мостик обеспечивает обзор на 360 град.

Вооружение корветов класса "Говинд-2500" ВМС Египта составляют одна 76-мм и две 20-мм артиллерийские установки, 16 зенитных управляемых ракет VL-MICA и восемь противокорабельных ракет MM-40 "Экзосет" Блок.3, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата с торпедами MU-90. Каждый корвет рассчитан на прием и базирование одного среднего вертолета типа EC-725 "Кугар". Дополнительно корабль оснащается ГАС KINGKLIP и буксируемым сонаром CAPTAS 2.

Данный вариант боевых кораблей семейства "Говинд" был заказан Египтом, Малайзией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Naval Group также предложила данный проект корвета ВМС Греции.

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