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Военное обозрение

Эксперты в США об уничтожении ВС РФ установок HIMARS: Ранее никому не удавалось этого сделать в рамках боевых действий

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Источник изображения: topwar.ru

Американские эксперты скептически относятся к попыткам опровержения со стороны украинских чиновников сводок российского Минобороны об уничтожении РСЗО HIMARS и склада с противокорабельными ракетами «Гарпун». Напомним, что один из украинских чиновников утверждал, будто бы вместо склада с «Гарпунами» Россия била по деревообрабатывающему предприятию. В экспертном сообществе США делаются заявления относительно того, что никаких противоречий может и не быть, если командование ВСУ решило разместить ПКР Harpoon на складе объекта гражданской промышленности.

Обсуждая ситуацию с уничтожением «Хаймарсов» и ракет «Гарпун», американский эксперт Дж.Бакби пишет, что «это плохая новость для Украины и НАТО». По его словам, Россия имеет все возможности для уничтожения этих высокоточных вооружений с больших дистанций с высокой точностью.

Бакби:

Бесспорно, это положительный результат.

После опубликованных на днях кадров с уничтожением американской универсальной ракетной установки HIMARS американские военные эксперты отметили, что ранее никому не удавалось уничтожить эти РСЗО в рамках непосредственных боевых действий.

Напомним, что в ближайшее время на Украину Вашингтон запланировал поставки ещё четырёх установок «Хаймарс». Однако на Западе дальнейшее вооружение Украины всё чаще вызывает скепсис, особенно у военных экспертов и рядовых граждан, хоть как-то интересующихся украинской тематикой.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
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