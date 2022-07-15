Названо место первой вморозки в лёд самодвижущейся ледостойкой платформы «Северный полюс»

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Ледостойкая платформа "Северный полюс" завершила все испытания и уже начала подготовку к выходу в первый рейс, который планируется на самое начало осени. О планах рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

В настоящее время на платформе ведутся подготовительные работы к ее передаче заказчику, которая состоится в конце июля. После этого начнется подготовка к первому рейсу, выход планируется на 1 сентября. ЛСП покинет Санкт-Петербург и проследует в Мурманск, где на нее сядут ученые. Далее экспедиция отправится в ледяные поля к северу от Новосибирских островов, где ляжет в дрейф. Там и произойдет вморозка платформы в лед.

Испытания завершены, накладок нет, мои коллеги принимают научное оборудование. Экипаж почти полностью сформирован, нам осталось найти только поваров

- заявил Макаров.

В экспедиции примут участие 27 ученых, 14 моряков и несколько инженеров "Адмиралтейских верфей".

Ледостойкая самодвижущая платформа проекта 00903 является всесезонной научно-исследовательской платформой с функционалом научно-исследовательского центра. Предназначена для круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Официально заложена на "Адмиралтейских верфях" 10 апреля 2019 года, спущена на воду 18 декабря 2020 года.

Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола (ледовый класс Arc8), принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет. Экипаж судна - 14 человек + 34 человека научный персонал.