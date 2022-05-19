Названы сроки выхода на ходовые испытания ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»

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Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс", строительство которой завершается на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, начинает заводские ходовые испытания. Об этом сообщил директор "Арктического и антарктического научно-исследовательского института" Александр Макаров.

По словам Макарова, в планах судостроителей с "Адмиралтейских верфей" вывести ЛСП "Северный полюс" на ходовые испытания уже в эту субботу, т.е. 21 мая. На самом ССЗ пока никаких не комментируют данной заявление, однако информация вполне достоверная, в январе этого года платформа была готова на 90% и на ней уже шли швартовные испытания с одновременной достройкой. Как ранее сообщалось, "Северный полюс" должны передать заказчику в этом году.

Ледостойкая самодвижущая платформа проекта 00903 является всесезонной научно-исследовательской платформой с функционалом научно-исследовательского центра. Предназначена для круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Официально заложена на "Адмиралтейских верфях" 10 апреля 2019 года, спущена на воду 18 декабря 2020 года. Изначально планировалась к вводу в эксплуатацию в конце 2020 года, но затем сроки были сдвинуты на 2022 год.

"Северный полюс" после спуска на воду декабрь 2020 года Источник изображения: topwar.ru

Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола (ледовый класс Arc8), принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет. Экипаж судна - 14 человек + 34 человека научный персонал.