ЛСП «Северный полюс» вышла на контрольные ходовые испытания

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Ледовая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" вышла на контрольные ходовые испытания, которые пройдут в Финском заливе. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В среду, 29 июня, "Адмиралтейские верфи" посетил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, поздравивший работников ССЗ, построивших платформу, с Днем кораблестроителя. Сегодня ЛСП покинула завод и вышла на свои последние испытания, после которых начнётся её подготовка к передаче Росгидромету, далее судно войдёт в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Заводские ходовые испытания ЛСП "Северный полюс" прошли в 20-х числах мая, после чего она возвратилась на "Адмиралтейские верфи" для устранения недостатков.

Ледостойкая самодвижущая платформа проекта 00903 является всесезонной научно-исследовательской платформой с функционалом научно-исследовательского центра. Предназначена для круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Официально заложена на "Адмиралтейских верфях" 10 апреля 2019 года, спущена на воду 18 декабря 2020 года. Изначально планировалась к вводу в эксплуатацию в конце 2020 года, но затем сроки были сдвинуты на 2022 год.

Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола (ледовый класс Arc8), принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет. Экипаж судна - 14 человек + 34 человека научный персонал.