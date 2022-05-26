ЛСП «Северный полюс» вернулась на «Адмиралтейские верфи» для подготовки к передаче заказчику

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Начавшиеся в прошлую субботу, 21 мая, заводские ходовые испытания ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" завершены. Об этом сообщила пресс-служба ОСК.

Согласно пресс-релизу, распространенному пресс-службой ОСК, ЛСП "Северный полюс" завершила заводские ходовые испытания, продлившиеся всего 4 дня. За это время экипаж и сдаточная команда "Адмиралтейских верфей" проверили работу основных механизмов, агрегатов и устройств платформы, а также провели скоростные и маневренные испытания судна.

После возвращения из акватории Финского залива на платформе будут проведены работы по устранению выявленных недостатков. Будут ли продолжены испытания неизвестно, сообщается, что ЛСП продолжат готовить к передаче заказчику - Росгидромету. Сроки передачи не называются, войдет она в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Ледостойкая самодвижущая платформа проекта 00903 является всесезонной научно-исследовательской платформой с функционалом научно-исследовательского центра. Предназначена для круглогодичных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Официально заложена на "Адмиралтейских верфях" 10 апреля 2019 года, спущена на воду 18 декабря 2020 года. Изначально планировалась к вводу в эксплуатацию в конце 2020 года, но затем сроки были сдвинуты на 2022 год.

Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола (ледовый класс Arc8), принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 10390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет. Экипаж судна - 14 человек + 34 человека научный персонал.