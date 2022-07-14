НАТО и ЕС бьют тревогу по поводу риска контрабанды оружия из Украины

Страны НАТО и ЕС настаивают на совершенствовании системы отслеживания оружия, поставляемого на Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на черный рынок Европы. Об этом пишут Генри Фой (Henry Foy) и Сэм Флеминг (Sam Fleming) и Роман Олеарчик в статье для газеты Financial Times.

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С тех пор как Россия начала свою войну против Украины, западные государства пообещали выделить более 10 млрд долл. на военную помощь, от переносных ракетных комплексов и бронетехники до винтовок и огромного количества боеприпасов.

Ряд государств-членов НАТО обсуждают с Киевом создание некой системы отслеживания или подробных перечней образцов вооружения и военной техники, поставленных на Украину, сообщили FT два западных чиновника, информированных о переговорах.

Правительство Украины создает более обширную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран, сообщил третий источник, знакомый с ситуацией.

"Всё это оружие попадает на юг Польши, доставляется к границе, а затем просто разделяется на партии и грузится в транспортные средства для пересечения границы: грузовики, минивэны, иногда частные автомобили", - заявил один из западных чиновников. "И с этого момента мы ничего не знаем о его местонахождении, и мы понятия не имеем, куда оно направляется, где используются или даже остается ли оно вообще в стране".

Вероятность того, что американское оружие, отправленное на Украину, попадет не в те руки, является "одной из множества причин" подобной обеспокоенности, учитывая "сложную ситуацию" на местах в стране, заявила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс (Bonnie Denise Jenkins).

"США очень серьезно относятся к своей ответственности за защиту военных технологий американского происхождения и предотвращение их утечки или незаконного распространения", - заявила Дженкинс журналистам в Брюсселе, добавив, что США находятся в "постоянном контакте" с Киевом по данному вопросу. "Мы уверены в приверженности украинского правительства надлежащей защите и учету американского [оружия]", - добавила Дженкинс.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил: "Любой трансфер вооружения либо в Украину, либо из Украины - когда таковой необходим для ремонта, - очень тщательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и нашими международными партнерами".

Проблема незаконного трансграничного оборота украинского оружия обсуждалась на встрече министров внутренних дел Евросоюза на этой неделе, а в понедельник Европейская комиссия открыла центр обеспечения Евросоюза (EU Support Hub) в соседней Молдове для экспертной оценки в обеспечение сотрудничества в борьбе с такими проблемами, как контрабанда оружия.

"Трудно воспретить незаконный трансграничный оборот или контрабанду [оружия] - мы не смогли добиться этого в бывшей Югославии и, по-видимому, не избежим этого в Украине", - заявила журналистам в пятницу в Праге министр обороны Чехии Яна Чернохова (Jana Černochová). Она сказала, что верит в то, что страны-доноры предпринимают все необходимые шаги для отслеживания оружия, но предупредила, что следить за каждым образцом будет невозможно.

Правоохранительное ведомство ЕС Европол (Europol) заявило в апреле, что проведенные им расследования свидетельствую, что незаконный оборот оружия из Украины в Евросоюз в интересах организованных преступных групп уже начался и представляет потенциальную угрозу безопасности ЕС.

"Агрессивная война России против Украины привела к распространению значительного количества огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в стране", - говорится в брифинге Европола, направленном правительствам стран-членов ЕС. "Первоначально украинские должностные лица вели реестры огнестрельного оружия, выданного гражданским лицам, но эта практика была прекращена по ходу войны, и с тех пор огнестрельное оружие распространялось без учета", - говорится в нем, после чего следует призыв к созданию "реестра вооружения и других военных материалов, передаваемых из ЕС в Украину", чтобы помочь правоохранительным органам в их отслеживании.

"Информация о том, что Украина становится крупным центром контрабанды оружия, не соответствует действительности", - заявил Сак, предположив, что те, кто утверждает подобное, "могут быть частью информационной войны, которую ведет Россия с целью отбить охоту у международных партнеров предоставлять Украине оружие, необходимое для нашей победы".