НАТО и ЕС бьют тревогу: оружие с Украины им еще аукнется

НАТО и ЕС бьют тревогу из-за рисков контрабанды оружия с Украины

Европол еще в апреле предупредил со ссылкой на собственные расследования, что вывоз оружия из Украины по заказу организованных преступных группировок на территории ЕС уже начался, пишет FT. Читатели газеты считают, что правители блока "открыли ящик Пандоры".

Генри Фой

Сэм Флеминг (Sam Fleming), Роман Олеарчик (Roman Olearchyk)

Страны НАТО и ЕС потребовали улучшить систему отслеживания поставок на Украину на фоне опасений, что оружие попадает на черный рынок Европы.

С началом российской спецоперации западные страны пообещали Украине военную поддержку объемом свыше 10 миллиардов долларов – от переносных ракетных установок и бронетранспортеров до винтовок и огромного количества боеприпасов.

Ряд членов НАТО уже обсуждают с Киевом систему отслеживания и подробной инвентаризации поставленного оружия, сообщили двое осведомленных западных чиновников.

Правительство Украины создает всеохватную систему мониторинга и отслеживания оружия с помощью западных стран, сообщил знакомый с ситуацией источник.

"Все поставленное оружие прибывает на юг Польши, доставляется к границе, а там просто распределяется по транспортным средствам: на грузовики, фургоны и иногда даже частные автомобили, – сказал один западный чиновник. – И с этого момента мы ничего об их местонахождении не знаем и понятия не имеем, куда они направляются, где они используются, – и не покинули ли они вообще пределов страны".

Заместитель госсекретаря США по международной безопасности и контролю над вооружениями Бонни Дениз Дженкинс (Bonnie Denise Jenkins) назвала риск, что американское оружие может попасть в чужие руки, одной из ключевых потенциальных проблем, учитывая "сложную ситуацию" на Украине.

"США крайне серьезно относятся к своей ответственности по защите военных технологий американского происхождения и пресекают утечки и незаконное распространение", – сказала Дженкинс журналистам в Брюсселе, добавив, что США "плотно работают" с Киевом по этому вопросу.

"Мы не сомневаемся в приверженности украинского правительства должной защите и учету американского оружия", – добавила Дженкинс.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил: "Всякая транспортировка вооружений как на Украину, так из нее, – когда это требуется для ремонта, – крайне внимательно отслеживается и контролируется как самой Украиной, так и нашими международными партнерами".

Проблема незаконного оборота оружия из Украины обсуждалась на этой неделе на встрече министров внутренних дел ЕС, а в понедельник Европейская комиссия открыла центр поддержки в соседней Молдавии для экспертного сотрудничества в борьбе с контрабандой оружия и другими проблемами.

"Избежать торговли людьми или контрабанды будет трудно: мы не добились этого в бывшей Югославии и наверняка не сможем и на Украине", – заявила в пятницу в Праге министр обороны Чехии Яна Чернохова. Она убеждена, что страны-доноры предпринимают все необходимые усилия для отслеживания оружия, но предупредила, что отследить судьбу каждой конкретной поставку невозможно.

Европол еще в апреле предупредил со ссылкой на собственные расследования, что вывоз оружия из Украины по заказу организованных преступных группировок на территории Европейского союза уже начался. По словам правоохранительных органов, это угрожает безопасности всего блока.

"Российская агрессия против Украины привела к распространению в стране значительного количества огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", – утверждается в рассылке Европола для правительств.

"Поначалу украинские чиновники регистрировали огнестрельное оружие, выданное гражданским лицам, но по мере развития боевых действий от этой практики отказались, и с тех пор огнестрельное оружие раздается безо всякого учета", – отмечается в сообщении. Европол призвал к созданию общего регистра оружия и других военных материалов, переданных Украине, чтобы облегчить их отслеживание.

"Информация, что Украина якобы становится крупным центром контрабанды оружия, не соответствует действительности", – заявил Сак. По его словам, подобные утверждения делаются в рамках "российской информационной войны", чтобы отбить у международных партнеров охоту снабжать Украину необходимым для победы оружием.

Комментарии читателей:

DJ77

Бездумная отправка оружия лишь подливает масла в огонь. Мы открыли ящик Пандоры. Увы, жить в страхе со всем этим контрабандным оружием нам теперь предстоит долгие годы. Политики только и говорят, что об "освобождении", а логических аргументов все равно не слушают.

Patrickhenry

Украина славится преступными группировками всех мастей – от олигархов, работорговцев и интернет-мошенников до угонщиков автомобилей. Когда я был на Украине, я поразился, сколько народу там проворачивает незаконные делишки, – и меня хотели в это втравить. Когда я читаю, что Запад хочет создать регистр оружия, мне попросту смешно. Бандитам не нужны автоматы. Им подавай штуки подороже: танки, гаубицы, ракеты, дроны и тому подобное. Готов поспорить, что война и сопутствующая коррупция оставят неизгладимый шрам в украинском обществе.

Bardot

Бьюсь об заклад, русские и китайцы уже вовсю копируют наши технологии.

Кстати, именно из-за коррупции с Украины в свое время вывезли ядерное оружие. Иначе бы его заполучила "Аль-Каида" (запрещенная в России террористическая организация, – прим. ИноСМИ). В те дни творилась полная дичь: пьяный Ельцин даже Россией-то едва руководил. А потом к власти пришли серьезные люди со своими проблемами.

Heste

Неудивительно. Украина – одна из самых коррумпированных стран Европы, хотя говорить об этом сейчас не комильфо. Говорят, кредиты МВФ растворяются прямо в воздухе. Сколько еще мы будем терпеть наивность наших правительств?

Jralger

Свою возможность влиться в НАТО Украина упустила. Навсегда.

ComeAgain

А Шольц не такой дурак, что не хотел вооружать Украину.

Heavenhelpus

Конечно, оружие утекает с Украины. Еще бы, самая коррумпированная страна в Европе. А виной всему наши наивные лидеры, которых окрутил обаятельный актеришка.

Vestedinterest

Россия об этом предостерегала еще два месяца назад. Украина – одна из самых коррумпированных стран мира. Почему в НАТО засели такие лопухи?

Wenren

Нас, конечно, очень трогают мужество и страдания украинского народа, но напомните, пожалуйста, чего ради мы рискуем третьей мировой войной и ядерным конфликтом и терпим колоссальные энергетические убытки и экономический ущерб?

D3vils Advocate

Украина нас не касается. Нам важно ослабить Россию.

Украинцы нам не друзья, просто с ними по пути в сложившихся обстоятельствах. Это не значит, что они мигом превратятся в шведов, как только получат деньги и оружие. Уж простите за прямолинейность, но Украина – страна препаршивая.

Они разыгрывают свои карты, нажимают на мягкую силу (они ведь тоже хороши в пропаганде) и выкачивают себе побольше привилегий вроде незаслуженной кандидатуры в ЕС и новых денег.