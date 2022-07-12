Минобороны Германии анонсировало принятие в состав немецкого флота четвёртого фрегата проекта F125

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Военно-морские силы Германии в ближайшие дни пополняться четвертым и последним фрегатом проекта F125 Rheinland-Pfalz, командование флота проведет официальную церемонию ввода корабля в состав германских ВМС.

Как сообщает Министерство обороны Германии, на этой неделе, в среду, 13 июля, немецкий флот получит последний корабль в серии фрегатов проекта F125, построенных компанией thyssenkrupp Marine Systems. Четыре новых корабля призваны заменить в составе ВМС Германии восемь кораблей типа Bremen проекта F122, стоящих на вооружении в настоящее время. Поскольку новых фрегатов всего четыре, они получат по два сменных экипажа, что позволит нести службу без длительных простоев.

Как заявляют в Минобороны Германии, интервал между техническим обслуживанием кораблей проекта F125 составляет пять лет и восемь месяцев. В то же время новая конструкция фрегатов позволяет им быть в непрерывной эксплуатации свыше 5000 часов на срок до двух лет.

Головной фрегат Baden-Württemberg типа F125 передан в состав германского флота в 2019 году после устранения недостатков, второй Nordrhein-Westfalen вошел в состав ВМС Германии в июне 2020 года, третий Sachsen-Anhalt был передан военным 30 марта 2021 года, но официально вошел в состав флота только 17 мая. Четвертый фрегат Rheinland-Pfalz был передан немецкому флоту 30 января этого года, после чего корабль проходил необходимые испытания.

По своим размерам тип F125 ближе к эсминцам, но в германском флоте считается фрегатом. Длина фрегатов почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т, максимальная скорость хода – 26 узлов, экипаж – 190 человек + имеется место для размещения десанта в количестве 60 человек.

Вооружение - артиллерийское орудие Otobreda калибра 127 мм, две 27-мм зенитные установки MLG 27, восемь ПКР Harpoon, две вертикальные пусковые установки зенитных ракет RIM-116 (42 ракеты), два торпедных аппарата калибра 324 мм, два вертолета NH90, четыре надувные лодки типа RIB.