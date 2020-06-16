В боевой состав ВМС Германии введен второй фрегат проекта F125

ЦАМТО, 15 июня. Компания ThyssenKrupp Marine Systems объявила о состоявшейся 10 июня церемонии ввода в боевой состав ВМС Германии фрегата "Нордрейн-Вестфален" проекта F125.

Из-за ограничений по коронавирусу мероприятие прошло в сокращенном формате.

"Нордрейн-Вестфален" является вторым из четырех кораблей класса F125, которые будут построены консорциумом ARGE F-125 для ВМС Германии.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное ведомство оборонных технологий и закупок (BWB – ныне BAAINBw) Германии подписало с консорциумом ARGE F-125 (Arbeitsgemeinschaft Fregatte-125) контракт на постройку для ВМС страны четырех фрегатов F125 в июне 2007 года. Ориентировочная стоимость программы составляет 2,69 млрд. евро. Фрегаты предполагалось поставить ВМС с 2017 по 2020 гг.

Закладка киля головного фрегата серии, "Баден-Вюртемберг", состоялась 2 ноября 2011 года, спуск на воду прошел 13 декабря 2013 года. По заявлению разработчиков, около 90% сложных систем на борту F125 были специально разработаны для фрегатов этого класса, что привело к срыву сроков поставки. В конце 2017 года командование ВМС Германии по результатам приемочных испытаний возвратило головной корабль серии подрядчику для устранения недостатков. В итоге доработанный "Баден-Вюртемберг" был передан заказчику в конце апреля и принят на вооружение ВМС Германии в июне 2019 года.

Закладка киля второго фрегата серии, "Нордрейн-Вестфален", состоялась 24 октября 2012 года, церемония крещения – 16 апреля 2015 года. Корабль был передан BAAINBw в марте 2020 года.

"Заксен-Анхальт", заложенный в июне 2014 года, и "Рейнланд-Пфальц" (заложен в мае 2017 года) планируется передать BAAINBw в первом и третьем кварталах 2021 года.

В состав консорциума ARGE F-125 входят ThyssenKrupp Marine Systems и судостроительное предприятие Lurssen Werft. Носовые секции строит Lurssen Werft в Бремене и Вольгасте. Постройка кормовых секций, окончательная сборка, оснащение оборудованием и испытания осуществляются предприятием Blohm+Voss Shipyards в Гамбурге под руководством Thyssenkrupp Marine Systems.

Четыре фрегата класса F125 должны заменить восемь состоящих на вооружении фрегатов класса F122 ("Бремен"). Фрегаты F125 специально разработаны с целью выполнения боевых задач в условиях нынешних и перспективных конфликтов и предназначены как для обеспечения национальной обороны, так и для участия в многонациональных операциях по поддержанию мира, предотвращения кризисов, борьбы с пиратством, противодействия терроризму и асимметричным угрозам, поддержки гуманитарных операций. Кроме того, фрегат способен обеспечить огневую поддержку силам на побережье, поддержку действий сил специальных операций и операций по эвакуации, а также работу штабных групп.

Фрегат класса F125 представляет собой корабль длиной 149,5 м, шириной 18,8 м, осадкой 5,4 м и водоизмещением более 7200 тыс. т. Комбинированная дизель-электрогазотурбинная энергетическая установка типа CODLAG, включающая один ГТД LM2500 мощностью 26820 л.с., 4 дизель-генератора MTU20V4000 мощностью по 3875 л.с. и два гребных электродвигателя мощностью по 6390 л.с., позволяет развивать максимальную скорость более 26 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль, экипаж – 126 чел. (на борту может быть размещен дополнительный персонал численностью до 70 чел.).

В состав вооружения входят 127-мм артиллерийская установка, две 27-мм АУ MLG-27 с дистанционным управлением, пять 12,7-мм пулеметов с дистанционным управлением, две четырехконтейнерные ПУ противокорабельных ракет RGM-84 "Гарпун", две ПУ Mk.49 ЗРК RAM, многофункциональная РЛС обнаружения морских и воздушных целей TRS-4D/NR с дальностью обнаружения более 250 км, система радиоэлектронной разведки KORA-18, ЭО/ИК система сопровождения целей MSP-600, ИК система обнаружения и сопровождения морских целей SIMONE и др.

На борту размещаются 4 надувных шлюпки Buster, рассчитанные на перевозку 15 человек (скорость шлюпки – до 40 узлов). Корабль оборудован вертолетной площадкой и может принимать вертолеты массой до 15 т.

F125 – первый корабль в истории ВМС Германии, который комплектуется двумя сменными экипажами, что позволяет фрегату непрерывно участвовать в операциях продолжительностью до 24 месяцев. Экипажи сменяются каждые четыре месяца.