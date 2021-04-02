ThyssenKrupp передала Минобороны Германии третий фрегат проекта F125

ЦАМТО, 1 апреля. Компания ThyssenKrupp Marine Systems 30 марта передала Федеральному ведомству Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) фрегат "Заксен-Анхальт" проекта F125.

Церемония состоялась в Вильгельмсхафене и из-за действующих ограничений по COVID-19 прошла в сокращенном формате.

F224 "Заксен-Анхальт" является третьим из четырех фрегатов проекта F125, строящихся консорциумом ARGE F125 для ВМС Германии. Как ожидается, последний корабль серии F125, F225 "Рейнланд-Пфальц", также будет передан заказчику в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное ведомство оборонных технологий и закупок (BWB – ныне BAAINBw) Германии в июне 2007 года подписало с консорциумом ARGE F-125 (Arbeitsgemeinschaft Fregatte 125) контракт на постройку для ВМС страны четырех фрегатов F125. Ориентировочная стоимость программы составляет 2,69 млрд. евро. Фрегаты предполагалось поставить ВМС с 2017 по 2020 гг.

Закладка киля головного фрегата серии, F222 "Баден-Вюртемберг", состоялась 2 ноября 2011 года, спуск на воду прошел 13 декабря 2013 года. По заявлению разработчиков, около 90% сложных систем на борту F125 специально разрабатывались для фрегатов этого класса, что привело к срыву сроков поставки. В конце 2017 года командование ВМС Германии по результатам приемочных испытаний возвратило головной корабль серии подрядчику для устранения недостатков. В итоге доработанный "Баден-Вюртемберг" был передан заказчику в конце апреля и принят на вооружение ВМС Германии в июне 2019 года. Второй фрегат серии, "Нордрейн-Вестфален", был передан BAAINBw в марте 2020 года.

Крещение заложенного в июне 2014 года "Заксен-Анхальт" состоялось в марте 2016 года. В мае 2017 года прошла закладка F225 "Рейнланд-Пфальц".

В состав консорциума ARGE F125 входят ThyssenKrupp Marine Systems и судостроительное предприятие Lurssen Werft. Носовые секции строит Lurssen Werft в Бремене и Вольгасте. Постройка кормовых секций, окончательная сборка, оснащение оборудованием и испытания осуществляются предприятием Lurssen Blohm+Voss в Гамбурге под руководством ThyssenKrupp Marine Systems.

Четыре фрегата класса F125 должны заменить восемь состоящих на вооружении фрегатов класса F122 ("Бремен"). F125 специально разработаны с целью выполнения боевых задач в условиях современных и перспективных конфликтов и предназначены как для обеспечения национальной обороны, так и для участия в многонациональных операциях по поддержанию мира, предотвращения кризисов, борьбы с пиратством, противодействия терроризму и асимметричным угрозам, поддержки гуманитарных операций. Кроме того, фрегат способен обеспечить огневую поддержку силам на побережье, поддержку действий сил специальных операций и операций по эвакуации, а также работу штабных групп.

Фрегат класса F125 представляет собой корабль длиной 149,5 м, шириной 18,8 м, осадкой 5,4 м и водоизмещением более 7200 т. Комбинированная дизель-электрогазотурбинная энергетическая установка типа CODLAG, включающая один ГТД LM2500 мощностью 26820 л. с., 4 дизель-генератора MTU20V4000 мощностью по 3875 л. с. и два гребных электродвигателя мощностью по 6390 л.с., позволяет развивать максимальную скорость более 26 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль, экипаж – 126 чел. (дополнительный персонал численностью до 70 чел.).

В состав вооружения входят 127-мм артиллерийская установка, две 27-мм АУ MLG-27 с дистанционным управлением, пять 12,7-мм пулеметов с дистанционным управлением, две четырехконтейнерные ПУ противокорабельных ракет RGM-84 "Гарпун", две ПУ Mk.49 ЗРК RAM, многофункциональная РЛС обнаружения морских и воздушных целей TRS-4D/NR с дальностью обнаружения более 250 км, система радиоэлектронной разведки KORA-18, ЭО/ИК система сопровождения целей MSP-600, ИК система обнаружения и сопровождения морских целей SIMONE и др.

На борту размещаются 4 надувных шлюпки Buster, каждая из которых рассчитана на 15 человек. Шлюпки развивают скорость до 40 узлов. Корабль оборудован вертолетной площадкой и может принимать два вертолета массой до 15 т.

Высокий уровень автоматизации позволил сократить численность экипажа. F125 – первый корабль в истории ВМС Германии, который комплектуется двумя сменными экипажами, что позволяет ему непрерывно участвовать в операциях продолжительностью до 24 месяцев. Экипажи сменяются каждые четыре месяца.