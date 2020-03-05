Войти
Военное обозрение

Военно-морские силы Германии получили второй фрегат класса F125

221
0
0

Источник изображения: https://www.navalnews.com/

Немецкие Военно-морские силы получили второй фрегат класса F125. Торжественная церемония передачи корабля прошла 3 марта на военно-морской базе в Вильгельмсхафене, куда фрегат прибыл накануне с верфи в Гамбурге.

"Нордрейн-Вестфален" – второй фрегат класса F125. Закладка киля данного корабля состоялась 24 октября 2012 года, передача корабля заказчику - на 2018 год, но позднее сроки сдачи были сдвинуты по причине проблем с головным фрегатом серии. Фрегат пополнит боевой состав ВМС Германии в этом году, дату пока не называют.

Головной фрегат данного проекта "Баден-Вюртемберг", давший название всему типу, строился со 2 ноября 2011 года и был спущен на воду в 2013 году, а в 2016 году принят военными. Однако вскоре было обнаружено, что изделие оказалось бракованным. Корабль имел крен на правый борт в 1,3 градуса, избыточную массу, проблемы на центральном посту. В итоге, впервые в немецкой практике, корабль был возвращен производителю.

30 апреля 2019 года "Баден-Вюртемберг" был передан военным повторно, уже без торжественных церемоний.

Водоизмещение фрегата класса F125 – 7200 тонн, длина корпуса – 149,5 метра, ширина – 18,8 метра, осадка – 5 метров. Газотурбинная энергетическая установка позволяет кораблю развить скорость до 26 узлов. Дальность плавания – 4000 миль. Экипаж – 126 человек. Имеется возможность дополнительного размещения до 60 человек десанта.

Вооружение: 127-мм артустановка, два 27-мм зенитных арткомплекса MLG 27, ПКР "Гарпун", ЗУР RAM, пять 12,7-мм пулеметов, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата. Несет два многоцелевых вертолета NH90 и четыре надувные лодки с жестким корпусом типа RIB.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
F125
Harpoon ПКР
NH90
Похожие новости
20.07.2016
Фрегаты НАТО в борьбе за выживание
12.12.2011
Немецкий флот - путь вперед?
07.11.2011
В Германии началось строительство самого мощного фрегата в мире
12.05.2011
В Германии началось строительство первого фрегата проекта Type 125
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 03:23
  • 9
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 05.03 02:03
  • 1
МиГ-29 и МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой защиты от перегрузок
  • 05.03 01:53
  • 1
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 05.03 01:10
  • 6
Космонавтика Илона Маска
  • 05.03 00:40
  • 18
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 04.03 23:28
  • 8077
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 23:20
  • 6
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 04.03 19:34
  • 1
SpaceX планирует отправить пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС в начале мая
  • 04.03 15:47
  • 1
"Роскосмос" раскроет зарплаты руководства своих "дочек"
  • 04.03 15:32
  • 1
Росгвардейцев начнут проверять на полиграфе
  • 04.03 15:15
  • 41
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 04.03 13:05
  • 12
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.03 12:59
  • 3
Почему американским F-22, тем более F-35 далеко до Су-57
  • 04.03 12:20
  • 6
Штаб ООС: Огонь по грузовику ВСУ, вероятно, вёл оператор-наводчик ПТРК ВС России
  • 04.03 11:26
  • 1
Polskie Radio (Польша): НАТО отработает сценарий по 5-й статье Вашингтонского договора