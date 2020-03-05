Военно-морские силы Германии получили второй фрегат класса F125

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Немецкие Военно-морские силы получили второй фрегат класса F125. Торжественная церемония передачи корабля прошла 3 марта на военно-морской базе в Вильгельмсхафене, куда фрегат прибыл накануне с верфи в Гамбурге.

"Нордрейн-Вестфален" – второй фрегат класса F125. Закладка киля данного корабля состоялась 24 октября 2012 года, передача корабля заказчику - на 2018 год, но позднее сроки сдачи были сдвинуты по причине проблем с головным фрегатом серии. Фрегат пополнит боевой состав ВМС Германии в этом году, дату пока не называют.

Головной фрегат данного проекта "Баден-Вюртемберг", давший название всему типу, строился со 2 ноября 2011 года и был спущен на воду в 2013 году, а в 2016 году принят военными. Однако вскоре было обнаружено, что изделие оказалось бракованным. Корабль имел крен на правый борт в 1,3 градуса, избыточную массу, проблемы на центральном посту. В итоге, впервые в немецкой практике, корабль был возвращен производителю.

30 апреля 2019 года "Баден-Вюртемберг" был передан военным повторно, уже без торжественных церемоний.

Водоизмещение фрегата класса F125 – 7200 тонн, длина корпуса – 149,5 метра, ширина – 18,8 метра, осадка – 5 метров. Газотурбинная энергетическая установка позволяет кораблю развить скорость до 26 узлов. Дальность плавания – 4000 миль. Экипаж – 126 человек. Имеется возможность дополнительного размещения до 60 человек десанта.

Вооружение: 127-мм артустановка, два 27-мм зенитных арткомплекса MLG 27, ПКР "Гарпун", ЗУР RAM, пять 12,7-мм пулеметов, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата. Несет два многоцелевых вертолета NH90 и четыре надувные лодки с жестким корпусом типа RIB.