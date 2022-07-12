Представлены некоторые подробности разработки Пентагоном новых 155-мм боеприпасов с увеличенной дальностью поражения целей

Источник изображения: topwar.ru

Еще до конфликта на Украине ВС США рассматривали высокоточную стрельбу на большие расстояния в качестве одного из главных приоритетов в ходе модернизации своего вооружения.

Артиллерийские боеприпасы нового поколения калибра 155 мм являются частью кампании по увеличению дальности стрельбы стоящих на вооружении американской армии гаубиц.

Начальник штаба 40-й армии генерал Дж. Джеймс Макконвилл ранее публично пообещал, что перспективные снаряды поступят на вооружение уже к концу 2023 года. Теперь озвучены некоторые подробности.

Новое семейство 155-мм боеприпасов разрабатывается преимущественно для увеличения максимальной дальности стрельбы существующего парка гаубиц с использованием имеющихся стволов. В частности, осколочно-фугасный снаряд M795 с дальностью поражения 14 миль заменят на перспективный XM1128 с дальностью стрельбы до 18,5 миль, а бьющий на 18,5 миль реактивный снаряд M549A1 заменят на реактивный снаряд XM1113, поражающий объекты на расстоянии до 25 миль (40,2 км).

В то же время, сообщается, что пушечная артиллерия увеличенной дальности стрельбы американского 58-го калибра будет использовать осколочно-фугасный снаряд XM1210 с реактивным приводом, ранее обозначавшийся как XM1113ER, позволяющий поражать цели на расстоянии почти 45 миль (почти 42,5 км).

Как отмечается в описании технических характеристик к перспективным боеприпасам, увеличения дальности полета снаряда удалось добиться благодаря использованию конструкции с относительно небольшим твердотопливным блоком в задней части. При выстреле данное топливо воспламеняется пороховыми газами, а его горение способствует снижению действия сопротивления, обеспечивая вышеупомянутое увеличение дальности.

Со слов разработчиков, дополнительный блок, используемый в новой конструкции, требует лишь незначительного уменьшения массы боевой части снаряда.

В отличие от боеприпаса с реактивным двигателем, задняя половина снаряда будет включать в себя небольшой твердотопливный блок с соплом на конце для направления его тяги

- заявил технический директор компании General Dynamics Ordnance, занимающейся разработкой.

В то же время переход любой программы от разработки к производству сопряжен со своими трудностями. В случае с новыми снарядами для гаубиц проблема связана с производством достаточного количества топлива для базовых и реактивных снарядов.

Энди Дэвис, технический директор Nammo Defense Systems, заявил, что в снаряде XM1128 с дополнительным блоком в задней части используется примерно 3 фунта топлива, в то время как у реактивного XM1210 – примерно 12 фунтов топлива.

Как он выразился, процесс производства топлива схож с «приготовлением торта».

Они наливают жидкости и добавляют твердые вещества понемногу, потому что, если их положить все сразу, останется что-то похожее на мокрый песок. Они перемешивают его около 20 часов. То, что вы получаете в конце смешивания - это еще не твердое топливо, а вещество, которое в основном выглядит как сырое тесто для торта. Затем мы заливаем его в формы, из которых будут получаться гранулы, и помещаем их в печь на определенное время — дня на три или около того

- пояснил Дэвис.

По предварительным расчетам, армии США может потребоваться порядка 1 миллиона снарядов XM1128 в течение ближайших 10 лет. Кроме того, рассматриваются и экспортные поставки данных боеприпасов.

Со слов Дэвиса, это настоящий вызов для производителей топлива. До сих пор это вещество производилось в одном 50-галлонном смесителе (около 90 литров), способном выдавать в общей сложности от 500 до 550 фунтов (около 250 кг) топлива на партию.

В связи с резко возросшими потребностями, компания инвестировала средства в разработку нового оборудования, включающего 300-галлонный смеситель, способный производить почти 3500 фунтов топлива за партию. При этом в будущем Nammo может даже перейти на более крупный 420-галлонный смеситель.

В свою очередь, руководитель проекта по созданию боеприпасов полковник Энтони Гиббс, заявил, что благодаря реализации данного проекта армия США увеличит дальность действия своего нынешнего парка гаубиц примерно на треть.

При этом он добавил, что конфликт на Украине в очередной раз показал важность наличия внутренних производственных мощностей, позволяющих военной промышленности расширяться, когда это действительно необходимо.

Сейчас нас снова призывают служить арсеналом демократии. И до сих пор мы отвечали на этот запрос, вызов

- сказал Гиббс.