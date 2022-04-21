Пентагон и американский ОПК стремятся нарастить производство вооружений

ЦАМТО, 20 апреля. Замминистра обороны США Кэтлин Хикс и исполняющий обязанности замминистра обороны по закупкам и МТО Эндрю Хантер 13 апреля в Пентагоне провели секретную встречу с руководством восьми крупнейших американских оборонных компаний.

Встреча стала вторым за последние три месяца мероприятием с участием руководства Министерства обороны США и представителей американского ОПК. В начале февраля К.Хикс вместе с министром обороны Ллойдом Остином провели встречу с руководителями предприятий, занимающихся гиперзвуковыми системами.

Темой нового обсуждения стала текущая военная помощь Украине, а также поддержание боеготовности вооруженных сил США, союзников и партнеров.

В число приглашенных вошли представители Boeing Defense, Space & Security, L3Harris Technologies, Raytheon Technologies, BAE Systems, Lockheed Martin Corporation, Huntington Ingalls Industries, General Dynamics и Northrop Grumman.

Кэтлин Хикс сообщила об уже проделанной работе по обеспечению запросов Украины, поставках вооружений из наличия ВС США, закупках непосредственно у компаний-подрядчиков для быстрой доставки на Украину и содействии в передаче оружия ВСУ союзниками и партнерами.

Как заявлено, с 24 февраля США предоставили ВС Украины военную помощь на сумму 2,6 млрд. долл., в основном из наличия ВС США. Пакет на 800 млн. долл., о котором было объявлено 13 апреля, стал седьмым по счету.

Министерство обороны США сообщило, что по состоянию на 14 апреля ВСУ поставлено более 1400 ПЗРК "Стингер", 5500 ПТРК "Джавелин", 700 барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд", 7000 ед. стрелкового оружия, 50 млн. патронов, 18 ед. 155-мм гаубиц и 40 тыс. 155-мм снарядов, 16 вертолетов Ми-17, сотни бронеавтомобилей "Хамви" и 200 бронетранспортеров M-113.

Недавно Конгресс США завершил разработку законопроекта о бюджете на 2022 ф.г., который предусматривает новую помощь в размере 13,6 млрд. долл. для преодоления украинского кризиса.

Заместитель министра подчеркнула важность прямого диалога с предприятиями, чтобы гарантировать готовность выполнения трех стратегических задач: предоставления критически важных вооружений Украине; повышения боеготовности своих войск; поддержки союзников и партнеров в укреплении их оборонного потенциала.

Диалог был сосредоточен на ускорении производства и развертывания систем, которые имеют решающее значение для оказания военной помощи Украине, а также на более широких усилиях по повышению боеготовности ВС США, союзников и партнеров.

Руководство МО США стремилось получить информацию о том, с какими трудностями столкнулись крупные компании оборонно-промышленного комплекса в ходе наращивания производства и как министерство может помочь в решении этих проблем.

Особое внимание было уделено вопросам ускорения производства и создания дополнительных промышленных мощностей для выпуска доказавшего свою эффективность на поле боя оружия и снаряжения, которые можно быстро экспортировать и разворачивать с минимальной подготовкой. В ходе диалога также был затронут вопрос об имеющемся потенциале в таких сегментах как средства ПВО, противотанковые, противопехотные системы, средства береговой обороны, контрбатарейной борьбы и системы связи.

Как сообщает Defense News, недавно старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан (Mark Cancian) подсчитал на базе отчетов Министерства обороны, что сейчас ВС США, вероятно, передали Украине около трети запаса ПТРК "Джавелин" и в наличии остается от 20000 до 25000 ед. Для наращивания темпа производства "Джавелин" с 1000 ед. в год до максимальной мощности примерно в 6480 ед. производителям потребуется около года. Для восполнения запасов ВС США потребуется 32 месяца, если только президент не применит "Закон об оборонном производстве", чтобы установить приоритеты поставок компонентов производителю, которым выступает совместное предприятие Lockheed Martin - Raytheon.

В числе других проблемных вопросов, которые возникнут при наращивании производства, американские аналитики называют недостаток квалифицированной рабочей силы в США, проблемы с выстраиванием цепочек поставщиков, перепады спроса на закупаемую продукцию.