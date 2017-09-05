Американская армия не готова воевать с русскими в Европе (Politico, США)



Генерал-лейтенант Бен Ходжес посещает солдат во время военных учений в Германии

Источник: © flickr.com, 7th Army Training Command Генерал-лейтенант Бен Ходжес посещает солдат во время военных учений в ГерманииИсточник: © flickr.com, 7th Army Training Command

Самооценку 173-й воздушно-десантной бригады назвали "шокирующим разочарованием", показывающим, что у нее отсутствуют важнейшие возможности для сдерживания России.

Силы быстрого реагирования сухопутных войск США в Европе слабо оснащены, недоукомплектованы личным составом, а их организация не позволяет противостоять военной агрессии со стороны России и ее хорошо вооруженных ставленников. Такой вывод сделан по результатам внутреннего расследования, которое, по словам знакомых с его содержанием людей, стало сигналом тревоги для администрации Трампа, стремящейся сдержать зарвавшегося Владимира Путина.

Базирующаяся в Италии 173-я воздушно-десантная бригада, являющаяся оплотом натовского альянса, последние 15 лет регулярно выполняет задачи в Ираке и Афганистане, но "не обладает важнейшими возможностями, необходимыми для эффективного, оперативного и решительного выполнения задач". Об этом сообщается в аналитической справке об этой бригаде, экземпляр которой удалось получить изданию POLITICO.

Когда Россия в 2014 году вторглась на территорию Украины, десантники этой части первыми из американских военных прибыли в страны Прибалтики, чтобы не допустить еще одного вероятного вторжения на восточном фланге НАТО.

Однако в анализе излагается целая серия "пробелов в возможностях", выявленных в бригаде во время недавней совместной подготовки с украинскими войсками, получившими боевой опыт в сражениях с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Эти сепаратисты при помощи дешевых беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы указывали цели артиллерии и уничтожали бронированную технику правительственных войск современными противотанковыми ракетами российского производства.

Некоторые недостатки, например, отсутствие в бригаде средств ПВО и подразделений РЭБ, а также чрезмерная зависимость от спутниковой связи и навигационных систем GPS, являются прямым результатом того, что армия долгие годы воюет в Ираке и Афганистане, где у противника нет средств воздушного боя, а также современного оружия и боевой техники.

"Те уроки, которые мы получили от наших украинских партнеров, очень важны. Это стало настоящим откровением, показавшим, что нам абсолютно необходимо взглянуть на себя критически, - рассказал POLITICO полковник Грегори Андерсон (Gregory Anderson), распорядившийся в свою бытность командиром бригады подготовить аналитический доклад. - Мы ощутили необходимость написать о полученном опыте, а также рассказать другим о том, что мы увидели и узнали".

В настоящее время аналитический доклад рассылается только по внутренним каналам в штабы сухопутных войск и прочие армейские органы управления.

Этот анализ появился накануне важного момента, поскольку Россия готовится к проведению самых крупных военных учений за всю постсоветскую эпоху. Учения называются "Запад" и продлятся целую неделю. Пройдут они в этом месяце в Белоруссии, и в них примут участие 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, именно в данное время Пентагон наращивает усилия по сдерживанию России, в том числе, за счет временного размещения подразделений сухопутных войск США в Восточной Европе и прибалтийских странах с целью демонстрации решимости. Это составная часть программы администрации Обамы, известной под названием "Инициатива по обеспечению европейской безопасности".

Базирующаяся в итальянском городе Виченца 173-я воздушно-десантная бригада была переброшена в Ирак в первые дни американского вторжения в эту страну в 2003 году. Кроме того, она активно участвовала в боевых действиях в Афганистане. Сама по себе эта воинская часть численностью четыре тысячи военнослужащих никак не сможет остановить российское наступление в Европе, но данная бригада считается важнейшим элементом сдерживания Москвы, создающей угрозу натовским границам. Она приобрела еще большее значение после того, как в 2013 году был завершен вывод двух американских танковых бригад из Германии.

Но из-за длительного пребывания в Ираке и Афганистане, где бригаде приходилось воевать в основном с разношерстными партизанскими отрядами, она утратила некоторые навыки ведения современного боя, в то время как Россия оттачивала их на Украине.

Некоторые из проблем, обозначенных в аналитическом докладе, могут быть решены малыми силами и довольно просто. Это трудно себе представить, но даже маскировочные сети, предназначенные для скрытия автотранспорта от вражеских вертолетов и беспилотников, стали "настоящей роскошью в подразделениях бригады, и найти их там очень непросто".

Вседорожники "Хаммер" с усовершенствованной броневой защитой, которая должна защищать их от самодельных взрывных устройств на дорогах Ирака, станут "легкой добычей" для российских бронемашин, и поэтому в докладе изложена рекомендация заменить их на высокомобильные машины Ground Mobility Vehicle, которые будут намного легче и мобильнее. Этим летом сухопутные войска объявили о закупке почти 300 таких машин у компании General Dynamics для оснащения 173-й бригады и других десантных и специальных частей и подразделений, дислоцирующихся на территории США. Правда, на этих машинах не будут установлены 30-миллиметровые орудия, как это рекомендуют авторы аналитического доклада.

В докладе также изложена рекомендация создать в бригаде небольшое подразделение легких танков, чтобы защищать передовые разведывательные группы от российских противотанковых ракет, поскольку такая защита остро необходима. Но вряд ли это будет сделано в ближайшее время. В сухопутных войсках в конце года могут лишь представить официальную заявку на подачу предложений о программе строительства таких легких танков, что станет первым шагом на пути разработки новой системы вооружения.

Даже если в сухопутных войсках быстро договорятся об уже имеющемся опытном образце, уйдет несколько лет, прежде чем новые машины поступят на вооружение в подразделения 173-й бригады и в другие части сухопутных войск. Тем временем, бригаде придется делать ставку на подразделения тяжелых танков, которые на ротационной основе регулярно прибывают в Европу из США.

Красной нитью в докладе проходит идея о том, что российские постановщики помех и прочие средства радиоэлектронной борьбы представляют серьезную угрозу.

Противник, оснащенный такими средствами, "может эффективно нейтрализовать систему GPS с расстояния 80 километров, используя лишь пятую часть мощности аппаратуры радиосвязи в тактическом звене", отмечается в докладе. В связи с этим, "мы должны исходить из того, что GPS будет либо недоступна, либо ненадежна на всем протяжении конфликта, если бригаде будет противостоять равный по силам противник или хорошо оснащенная негосударственная вооруженная группировка".

Здесь тоже есть решения, не требующие высоких технологий. Противнику намного труднее засечь и заглушить КВ-радиостанцию, чем спутниковую, которые в последние 15 лет чаще всего применяются в американских войсках. Коротковолновая радиоаппаратура и обучение работе на ней в американской армии отошли на второй план во время войн в Ираке и Афганистане. Но некоторые армии союзников по-прежнему уделяют этому большое внимание.

Эти недостатки вынудили 173-ю бригаду обратиться к союзникам из Латвии, чтобы те научили ее связистов налаживать и поддерживать связь вопреки российским действиям по постановке помех. Это яркий показатель того, насколько ослабли знания ключевых методов ведения связи в американских войсках.

Как отмечается в докладе, в феврале специалист по связи из латвийской армии неделю учил связистов 173-й бригады организации связи в КВ-диапазоне, после чего десантники усовершенствовали свои навыки связной работы во время совместных учений с латвийскими войсками в Германии. Но для полного решения этой проблемы сухопутные войска должны на регулярной и системной основе вести обучение коротковолновой радиосвязи внутри США.

Американская артиллерия тоже очень сильно зависит от GPS. А как удалось выяснить бойцам 173-й бригады на учениях в Прибалтике, для ликвидации такой зависимости потребуются дополнительные усилия. До появления GPS артиллеристы пользовались набором карт звездного неба под названием Army Ephemeris, чтобы точно определять свое местонахождение, прежде чем готовить данные о целях противника и наводить на них свои орудия. Но такие карты не обновлялись более 20 лет.

Чтобы лучше защититься от средств РЭБ и дезориентирующих помех, а также эффективнее выводить из строя дроны противника, 173-я бригада и прочие дислоцирующиеся в Европе части недавно закупили готовые коммерческие системы. Более совершенная система военного назначения должна появиться в войсках в 2023 году. Однако в докладе отмечается, что 173-й бригаде подобное оборудование понадобится гораздо раньше. А еще им понадобятся 10 небольших расчетов РЭБ для применения этой техники.

Между тем, как заявил беседовавший с POLITICO военный источник, похожее подразделение из состава 2-го разведывательного полка в Польше вынуждено полагаться на румынских военных, которые обеспечивают им ПВО при помощи своих зенитных орудий малой дальности. А воздушно-десантной бригаде не хватает "столь важных систем вооружения для эффективного и оперативного решения своих задач".

"Эти идеи и предложения могут быть полезны для всех воздушно-десантных бригад и для сухопутных войск в целом", - отмечается в докладе.

С этим согласны некоторые бывшие офицеры сухопутных войск, ознакомившиеся с докладом. Они надеются, что данный документ станет сигналом тревоги для армии в сегодняшних условиях, когда все внимание снова приковано к Восточной Европе, а напряженность в отношениях с Россией нарастает.

"Данный доклад подготовлен о 173-й бригаде, но на самом деле, его содержание гораздо шире. Там говорится о том, что нужно сделать сухопутным войскам, - говорит бывший пехотный офицер Эдриан Боненбергер (Adrian Bonenberger), воевавший в составе этой бригады, а ныне живущий на Украине, где он изучает продолжающийся там конфликт и пишет о нем. - Если Россия использует средства РЭБ, чтобы создать помехи артиллерии бригады, а ее противотанковое оружие не сможет пробить российскую броню, и если русские смогут дезорганизовать, вывести из строя и быстро одержать верх над этими десантниками, то мы можем завязнуть в длительной войне".

Уэсли Морган (Wesley Morgan)