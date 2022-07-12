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Военное обозрение

Китайская пресса: КНР готовится к началу испытаний самолета, имеющего «решающее стратегическое и историческое значение»

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Источник изображения: topwar.ru

Уже в ближайшем будущем в КНР ожидаются испытания перспективного военного самолета, который, как выразился экс-губернатор провинции Шэньси Гэ Хэпин на встрече с коллективом летно-испытательного центра CFTE в Сиане, будет иметь «решающее стратегическое и даже историческое значение» для страны. О подготовке вышеупомянутого мероприятия накануне сообщило китайское издание Global Times.

Что характерно, в заявлении чиновника ничего не говорится о типе самолета, который так важен для Поднебесной. Однако учитывая упоминание Гэ Хэпина о «стратегическом значении», многие эксперты сошлись во мнении, что речь может идти о перспективном стратегическом стелс-бомбардировщике H-20, разработкой которого занимается XAC в Сиане. К слову, у данного предприятия и CFTE, где выступал с заявлением Гэ Хэпин, общий испытательный аэродром.

Какой-либо достоверной информации о технических характеристиках перспективного бомбардировщика на сегодняшний день нет. Все данные тщательно засекречены.

Тем не менее, в прессе время от времени появляются «утечки» и предположения, на основании которых вырисовывается примерная конфигурация будущего «стратега».

В плане конструкции H-20 может сильно напоминать американские B-2 и B-21, построенные по схеме «летающее крыло». Предположительная боевая нагрузка, которая включает широкую номенклатуру боеприпасов, в том числе ядерных, оценивается в пределах от 10 до 45 тонн. Здесь конкретики мало.

Касательно дальности полета, она заявлена в пределах 8,5 тыс. км без дозаправки. При этом нет единого мнения по поводу скорости, которую сможет развивать перспективная крылатая машина. Одни источники заявляют о сверхзвуковом бомбардировщике, другие пишут, что он будет летать на дозвуковых скоростях.

Наконец, главный вопрос заключается в том, какое «сердце» будет установлено на H-20. На данный момент обсуждаются 2 варианта: модернизированная версия китайского двигателя WS-10 или же российский НК-32.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
WS-10
НК-32
Проекты
Ядерный щит
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