«Посланник» из будущего

Что известно о состоянии работ по перспективному авиакомплексу дальней авиации

Разработка, создание и принятие на вооружение Военно-космических сил Российской Федерации перспективного авиакомплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 дали отечественной авиационной промышленности своего рода толчок к серии принципиально новых разработок. В производственных лабораториях и конструкторских бюро ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новейшего истребителя-перехватчика пятого поколения, должного стать достойным преемником легендарного МиГ-31. По заданию командования ВТА на смену Ил-76 и «Руслану» готовится ПАК ТА. Но это, так сказать, дела дней грядущих. Оперативнее других на веяния времени отреагировала дальняя авиация, инициировав процесс разработки перспективного авиационного комплекса, получившего индекс «Посланник».

Рождение идеи

Еще до начала работ по формированию технического задания на разработку ПАК ДА ведущими отечественными аналитиками была развернута достаточно жесткая дискуссия о концепции, определяющей ключевые технические и эксплуатационные характеристики будущего бомбардировщика. В ее ходе был отвергнут постулат о способности «Посланника» летать на гиперзвуковых скоростях. Главной причиной такого решения стало отсутствие определенного прогресса в создании гарантированно работоспособного гиперзвукового двигателя. Несмотря на продолжающиеся работы в этом направлении, сроки его изготовления озвучить никто не берется.

“ Появление первого опытного образца ПАК ДА руководитель авиазавода предполагает не раньше 2023 года, но не позже 2025-го, в том же году, по его мнению, он должен впервые подняться в воздух ”

Основными принципами, заложенными в стратегический бомбардировщик будущего, стали экономичность и эксплуатационная дешевизна. В качестве ключевого аспекта фигурировала стоимость самого самолета. Его цена не должна была превышать стоимости Ту-160. По мнению генерал-лейтенанта Анатолия Жихарева, занимавшего до сентября 2016 года пост командующего дальней авиацией, речь должна была идти о принципиально новом бомбардировщике, оснащенном современным прицельно-навигационным комплексом. «ПАК ДА должен быть малозаметен, обладать способностью к применению всего арсенала существующего и перспективного вооружения и в распоряжение экипажа должны быть предоставлены передовые системы связи и радиоэлектронной борьбы», – говорил тогда Анатолий Дмитриевич.

«Посланнику», дозвуковому, малозаметному и абсолютно непохожему на своих старших коллег по цеху, предписывалось стать полноценной заменой стоящей на вооружении дальней авиации России стратегической триады – Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. В качестве главных отличий от предшественников виделись искусственный интеллект и гиперзвуковое оружие.

Очевидно, что ключевой составляющей ПАК ДА является ракета, в оперативной доставке которой на рубеж пуска и заключается функциональное предназначение самолета-носителя. Это высказывание принадлежит генерал-полковнику Виктору Бондареву, занимавшему в то время должность главнокомандующего ВКС. Он считал, что на вооружении «Посланника» должна стоять ракета, способная по результатам анализа воздушной и радиолокационной обстановки самостоятельно строить маршрут, траекторию, высоту и скорость полета.

Некоторыми представителями военного экспертного сообщества был создан ориентировочный образ перспективного авиационного комплекса дальней авиации на основе набора предполагаемых летно-технических характеристик:

силовая установка, произведенная ПАО «ОДК-Кузнецов», с тягой до 235 Н;

максимальная скорость полета – дозвуковая;

дальность полета – порядка 15 тысяч километров;

максимальная взлетная масса в диапазоне 145–150 тонн;

максимальная полезная нагрузка – не менее 35 тонн;

состав вооружения и авиационных средств поражения: существующие в настоящее время и перспективные стратегические крылатые и противокорабельные ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы, гиперзвуковое оружие и оборонительное авиавооружение.

Очевидно, что образ получился несколько размытый, ведь в нем не удалось конкретизировать несколько важных характеристик, например объемы заправочных емкостей.

Развитие проекта

В августе 2009 года представители оборонного ведомства России и публичного акционерного общества «Туполев» подписали контракт, по условиям которого в течение трех лет должны были быть выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективного авиакомплекса дальней авиации. Полное завершение технического проекта планировалось завершить к 2015 году. По видению конструкторов «Туполева», этот бомбардировщик должен был стать принципиально новым летательным аппаратом, в основу которого лягут концептуально свежие решения, позволяющие сохранить высокий уровень конкурентоспособности и в двадцатых годах XXI века.

Игорь Шевчук, более десяти лет (2001–2011) занимавший пост главного конструктора ПАО «Туполев», так сказал об этом проекте: «Научно-исследовательские работы следует рассматривать в качестве создания некоего научно-технического потенциала по данному направлению. Это не только и даже не столько военная тематика, сколько серьезная проработка вопросов, касающихся аэродинамики, прочности, использования новых технологий и материалов».

Ровно через три года, в августе 2012-го было официально объявлено о завершении и утверждении аванпроекта перспективного авиационного комплекса дальней авиации «Посланник» и начале опытно-конструкторских работ по проекту. В марте 2013 года был утвержден и проект нового бомбардировщика.

Примечательно, что разработкой предэскизного проекта параллельно занимались специалисты ПАО «Туполев» и Государственного научного центра ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского». В итоге победила концепция, представленная туполевцами, которые в апреле 2014 года успешно завершили этап предэскизного проектирования.

Спустя два месяца появились и первые предположения относительно силовой установки будущего ракетоносца. Как и ожидалось, в качестве создателя двигателя для «Посланника» выступило ПАО «ОДК-Кузнецов», выигравшее конкурс на заключение контракта. В двигателе для ПАК ДА было решено использовать технологии газогенератора двухконтурного трехвального турбореактивного двигателя НК-32. Большинство экспертов склоняются к мнению, что речь шла о двигателе НК-65, более известном как «Изделие 80», опытный образец которого должен был быть подготовлен к программе стендовых испытаний к концу прошлого года.

Как уже говорилось, в качестве ключевой функции стратегического ракетоносца будущего позиционируется способность эффективно и полноценно заменить стоящие сегодня на вооружении дальней авиации машины. Для этого он должен гарантированно обладать как минимум двумя характеристиками: возможностью нести весь арсенал имеющихся сейчас и разрабатываемых с прицелом на ближайшую перспективу авиационных средств поражения и быть максимально незаметным для радиолокационных средств обнаружения цели, применяемых противником. И первая, и вторая задачи вполне по силам отечественным конструкторам.

Факты против слухов

Очевидно, что уровень секретности разработки перспективного авиационного комплекса дальней авиации «Посланник» максимально высок, и найти в открытом доступе достоверную информацию, раскрывающую технические особенности этого проекта, архисложно. Тем не менее кое-какие сведения время от времени сквозь завесу секретности все-таки просачиваются, правда, с подтверждением такой информации официальные лица и организации не спешат. Поэтому бремя отделения объективных фактов от красивых слухов читателю придется взять на себя.

Например, некоторые спикеры утверждают о существовании наработок в этом направлении еще 20–30 лет назад, что, мягко говоря, сомнительно. Слишком разнятся концепции современной войны с реалиями конца XX века. При этом не вызывает сомнений информация Дмитрия Рогозина о компоновке стратегического бомбардировщика будущего. В его постройке будет использована не применявшаяся ранее в авиации Советского Союза и Российской Федерации схема «летающее крыло». Практически одновременно с этим заявлением на просторах Всемирной паутины появились фотографии летательного аппарата, выдаваемые за снимки прототипа «Посланника». Правда, идентифицировать модель представленного на них самолета почему-то не удалось. То, что этот снимок не имеет отношения к российскому ПАК ДА, говорит присутствие двух авиадвигателей, вынесенных на плоскость.

Тем не менее компоновочная схема «летающее крыло» была ранее применена американцами при создании своего тяжелого стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. Одним из преимуществ такой компоновки является малозаметность самолета в зоне действия радаров, функционирующих в длинноволновом диапазоне.

Существенно расходятся во мнении представители мирового экспертного сообщества и относительно взлетной массы и максимальной дальности полета «Посланника». Так, французское издание Air&Cosmos определило максимальный взлетный вес ПАК ДА 145 тонн. С ним категорически не согласен интернет-ресурс «Стелс машины», заявляющий о существенно большем значении данной характеристики, – 226 тонн. Кто из них ближе к истине? Думается, французы.

Сравним некоторые характеристики нового бомбардировщика и ракетоносца Ту-160, которого ПАК ДА должен заменить, а следовательно, по умолчанию должен превосходить по большинству ключевых параметров. Взлетная масса «Белого лебедя» – 275 тонн, максимальная дальность полета – 14 тысяч километров. Если указанная в интернет-издании цифра верна, то «Посланник», имеющий два двигателя против четырех у Ту-160, будет обладать значительно меньшей тяговооруженностью и никогда не сможет достичь заявленной производителем дальности полета 15–16 тысяч километров. Вас не озадачивает закономерно возникающий вопрос: для чего в таком случае героические усилия конструкторов и многомиллиардные затраты денег российских налогоплательщиков?

Не менее интересной следует считать информацию о предполагаемом производителе отечественного перспективного авиационного комплекса дальней авиации, в настоящее время находящегося в статусе подготовки к производству (передачи конструкторской документации). Одним из наиболее реальных претендентов на эту роль является филиал ПАО «Туполев» – Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Генеральный директор этого предприятия Николай Савицких заявлял, что контракт на производство «Посланника» способен загрузить производственные мощности завода не менее чем на десятилетие. Появление первого опытного образца руководитель авиазавода предполагает не раньше 2023 года, но не позже 2025-го, в том же году, по его мнению, он должен впервые подняться в воздух. И наконец, закономерный финал, выраженный в поступлении машины в серийное производство, должен состояться в 2028–2029 годах.

Чем вооружат «Посланника»

Официально подтвержденными сведениями о вооружении перспективного авиационного комплекса дальней авиации «Посланник» можно считать лишь заявления о его способности нести большее количество авиационных средств поражения, нежели самый мощный из существующих сегодня ракетоносцев – Ту-160. Предполагается, что в арсенале ПАК ДА должны присутствовать крылатые ракеты, включая образцы с разделяющимися ядерными боеголовками, максимальная дальность полета которых находится в диапазоне двух – четырех тысяч километров. Основным видом оружия остается, по крайней мере на сегодня, Х-102 – стратегическая ракета, оснащенная термоядерной боеголовкой, мощность которой варьируется от 250 килотонн до одной мегатонны, и одинаково успешно поражающая как морские, так и наземные цели. Особое место в номенклатурном перечне вооружения «Посланника» займет гиперзвуковое оружие.

Весь боевой арсенал бомбардировщика будет располагаться во внутренних отсеках, что продиктовано необходимостью уменьшения эффективной площади рассеивания как одного из элементов малозаметности.

Реакция «партнеров»

Первая информация о разработке ОПК Российской Федерации перспективных авиационных комплексов, появившаяся в свободном доступе, вызвала в западном мире традиционный приступ недоверия, граничащего с невоспитанностью. Традиционно громче всех о российском пиаре, фейковых новостях и неспособности «страны-бензоколонки» реализовать столь дорогостоящий проект вещал передовой отряд русофобствующих прибалтийских карликов, свободная от всего, что определяет государство как таковое, Украина и стремящаяся изо всех сил казаться значимой Польша.

Первым событием, изменившим тональность заявлений натовских экспертов, стало начавшееся в 2019 году серийное производство ПАК ФА Т-50 или Су-57. Реальных поводов для скептицизма стало существенно меньше, но привычка смотреть на мир через призму американских интересов осталась.

Очевидно, что появление в составе дальней авиации России «Посланника», как минимум аналогичного американскому Northrop B-2 Spirit, ставит нашу страну в один ряд с Соединенными Штатами, уже привыкшими к роли единственного обладателя современного малозаметного стратегического бомбардировщика.

Справедливости ради стоит заметить, что Китай, не собираясь довольствоваться статусом отстающего, также начал работу в этом направлении. И отступать нам в очередной раз некуда. Примечательно, что совсем недавно в СМИ появилась информация об успешной защите разработчиками, технологами и конструкторами окончательного проекта ПАК ДА. Представители Министерства обороны остались довольны результатами, что подтвердилось утверждением как облика «Посланника», так и его ключевых тактико-технических характеристик. Исключительность этого проекта заключается в том, что новый стратегический ракетоносец не является модернизированной версией созданных ранее машин. Это принципиально новый летательный аппарат. Как мы уже упоминали, первый полет опытного образца ожидается не позднее 2026 года, что для такого сложного и масштабного проекта – невероятно сжатый срок реализации.

Подготовил Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (880) за 11 мая 2021 года