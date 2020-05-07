Ядерная триада: кому угрожают самолеты Китая

Китай может представить бомбардировщик-невидимку Xian H-20 уже в этом году
Китай как никогда близок к созданию полноценной ядерной триады вслед за Россией и США. Пекин «тщательно обдумывает» премьеру бомбардировщика-невидимки Xian H-20 на предстоящем главном смотре достижений авиационно-космической и оборонной промышленности страны - China Airshow 2020. Колебания в КНР связаны с обстановкой в регионе и мире, характеризующейся усилением напряженности, связанной с пандемией коронавируса.
Источники South China Morning Post в военном ведомстве Китая сообщили, что дозвуковой стратегический бомбардировщик Xian H-20 впервые может появиться на авиасалоне в Чжухай в этом году, если ситуация с пандемией будет к тому времени будет под контролем.
Эта перспективная машина с малой радиолокационной заметностью обладает вдвое большей дальностью полета по сравнению с машинами предыдущего поколения.
ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и стратегические бомбардировщики - носители ядерного оружия.
Стратегический бомбардировщик нового поколения в Китае, вероятно, будет готов и к принятию на вооружение ВВС НОАК в этом году. Однако есть данные, что Пекин взвешивает все возможные последствия дебюта перспективной боевой машины на авиасалоне в Чжухае в ноябре этого года, связанные с довольно сложной ситуацией в региональных отношениях из-за пандемии коронавируса.
«Ожидается, что China Airshow 2020 в Чжухае станет платформой для продвижения имиджа Китая и его успеха в борьбе с пандемией, тем самым сообщая внешнему миру, что болезнь не оказала большого влияния на китайские предприятия оборонной промышленности», - заявил один из источников South China Morning Post.
«Пекинское руководство все еще тщательно обдумывает, повлияет ли мировой дебют Xian H-20 на региональный баланс сил, особенно в связи с тем, что напряженность в регионе существенно обострилась из-за пандемии COVID-19», - сообщил другой источник издания.
Как и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и баллистические ракеты подводных лодок, стратегические бомбардировщики могут быть использованы для доставки ядерного оружия к объектам поражения. «Если Китай заявил, что проводит политику национальной обороны, которая носит исключительно оборонительный характер, зачем в таком случае ему такое наступательное оружие, как Н-20?» - задаются вопросами эксперты.
За последний месяц напряженность в регионе вновь обострилась из-за информационной войны между Пекином и Вашингтоном, вызванной пандемией коронавируса. В связи с этим обе стороны усилили свое морское присутствие в Тайваньском проливе и акваториях Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.
Появление стратегического бомбардировщика H-20 ознаменовало бы завершение формирования китайской ядерной триады межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, ракет подводных лодок и авиационных стратегических ядерных сил.
Китайское государственное телевидение заявило, что
Эта машина удвоит силу удара бомбардировочной авиации Поднебесной, в боевом составе которой уже есть дальний бомбардировщик H-6K.
H-20, как сообщается, был разработан для поражения целей за пределами второй цепи островов, включая базы США в Японии, Гуаме, на Филиппинах и в других странах. Третья цепь островов простирается до Гавайского архипелага и береговой черты Австралии. Бомбардировщики в этом случае будут действовать с аэродромов на материковом Китае.
Стратегический бомбардировщик Н-20 будет оснащен ракетами класса «воздух-земля» с ядерными и конвенциональными боевыми частями. Взлетная масса машины будет не менее 200 тонн, а боевая нагрузка - до 45 тонн. Министерство обороны США оценивает дальность полета нового стратегического бомбардировщика Китая Н-20 как 8 500 км (5 300 миль).
Серия китайских самолетов нового поколения, получившая наименование 20, включает малозаметный многоцелевой истребитель Чэнду J-20, первый китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и многоцелевой вертолет Harbin Z-20 (выглядит как полный клон американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk).
Однако, согласно источникам South China Morning Post, Н-20 испытывает проблемы, аналогичные проблемам первого в Китае стелс-истребителя J-20, - разработка двигателей для нового стратегического бомбардировщика существенно отстала от графика.
Для J-20 инженеры разрабатывали турбовентиляторные двигатели WS-15 с большой тягой, но предполагается, что в новом бомбардировщике используются китайские WS-10B или российские двигатели AЛ-31ФМ2/3, которые ставят под угрозу его маневренность и скрытность на дозвуковых скоростях.
Это вариант НК-32 - двухконтурного трехвального турбовентиляторного двигателя с форсажной камерой, разработанного под руководством Николая Кузнецова. Но два независимых военных источника заявили, что бомбардировщики будут оснащены модернизированным вариантом двигателя WS-10.
«WS-10 все еще является переходным двигателем для H-20, потому что он недостаточно мощный. Замена силовой установки на более продвинутый вариант может занять два-три года», - сообщил один из источников South China Morning Post.
Второй сказал, что скорость H-20 будет меньше, чем предполагалось ранее, а некоторые его боевые возможности будут снижены по сравнению с исходным вариантом.
- пишет South China Morning Post.
«Если США решат развернуть больше сверхзвуковых истребителей F-35, а они уже продали около 200 машин этого типа Японии и Южной Корее, то это может подтолкнуть Китай к принятию на вооружение нового бомбардировщика», - сказал еще один из источников South China Morning Post.
По его мнению, если некоторые лица, принимающие решения в США, решили бы развернуть до 500 самолетов F-35 в Японии, Южной Корее и даже в Сингапуре, Индии и Тайване (а это почти все соседи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, использующие F-35 для сдерживания Китая), это подтолкнуло бы Пекин к запуску в серию H-20 в самое ближайшее время.
Считается, что H-20 разрабатывался с начала 2000-х годов. Проект по созданию перспективного стратегического бомбардировщика был впервые объявлен Народно-освободительной армией в 2016 году.
Подобные сравнения некорректны. Бомбардировщики в боевых действиях и операциях не противостоят друг другу», - отметил высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в российском авиапроме.
Кроме того, по мнению специалиста, весьма трудно создать перспективный стратегический бомбардировщик, комплектуя его двигателями, которые создаются в Китае на основе технологий 50-летней давности.
«Что касается ядерной триады Китая, то даже и без нового бомбардировщика Н-20 стратегические ядерные силы Поднебесной имеют вполне впечатляющий боевой и численный состав», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Как сообщил собеседник издания, Китай на данный момент имеет примерно 200 межконтинентальных баллистических ракет (DF-5, DF-31, DF-41), примерно 300 баллистических ракет средней дальности (DF-21, DF-26), 1150 тактических ракет (DF-11, DF-15, DF-16) и до 3 тыс. крылатых ракет семейства DH-10 (наземного, берегового, воздушного и морского базирования).
Все DF-31 и DF-41 и большинство DF-5 являются многозарядными (до 10 боевых частей), поэтому только на межконтинентальных баллистических ракетах Китай заведомо имеет не менее 500 ядерных боевых частей (возможно, и до 1000). Для справки - МБР DF-41 долетит до Москвы за 12 минут, до Лондона за 16 и до Нью-Йорка за 21 минуту.
Еще около 400 ядерных БЧ (в данном случае неважно, развернутых или нет) получим, если предположить, что таковые имеются хотя бы для 10% крылатых ракет, полагает эксперт.
Кроме того, напоминает Александр Храмчихин, в ВВС НОАК имеется не менее 400 ядерных авиабомб для бомбардировщиков Н-6, JH-7 и штурмовиков Q-5. В связи с этим необходимо отметить, что сегодня своеобразное второе рождение переживает бомбардировщик Н-6, созданный на основе советского Ту-16. Было развернуто производство вариантов Н-6Н/М/К, способных нести соответственно 2, 4 и 6 КРВБ CJ-10.
Всего произведено от 150 до 190 машин этих трех вариантов, а серия Н-6К/М все еще продолжается. Начато производство бомбардировщика Н-6N, который может нести сверхзвуковые КРВБ CJ-100, а также баллистическую противокорабельную ракету DF-21D.
В ВМС НОАК имеется до 100 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) JL-1 и JL-2, которые суммарно могут нести до 350 ядерных БЧ. Кроме того, многие современные китайские многоцелевые атомные подводные лодки и надводные корабли способны нести крылатые ракеты морского базирования как в ядерном, так и в обычном снаряжении. Причем число подобных кораблей увеличивается просто головокружительными темпами, которые не снятся даже США, не говоря уже о России.
Таким образом, делает вывод Александр Храмчихин, по самым скромным оценкам Китай имеет не менее 2,5 тыс. ядерных БЧ, причем наиболее реалистичной считается оценка в 3,5-4 тыс. БЧ. Китайские МБР и БРПЛ сдерживают США и Россию, БРСД, тактические и крылатые ракеты - Россию, Индию и Японию. США легче хотя бы в том смысле, что до них китайские БРСД и тем более тактические и крылатые ракеты не долетят.
«А до нас долетят все китайские ракеты. Китай уже давно имеет полноценную ядерную триаду, которая продолжает быстро развиваться. Компоненты триады, разумеется, неравнозначны, но это же относится и к американской, и к российской триадам», - заключает Александр Храмчихин.
Михаил Ходаренок