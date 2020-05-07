Ядерная триада: кому угрожают самолеты Китая

Китай может представить бомбардировщик-невидимку Xian H-20 уже в этом году

Китай как никогда близок к созданию полноценной ядерной триады вслед за Россией и США. Пекин «тщательно обдумывает» премьеру бомбардировщика-невидимки Xian H-20 на предстоящем главном смотре достижений авиационно-космической и оборонной промышленности страны - China Airshow 2020. Колебания в КНР связаны с обстановкой в регионе и мире, характеризующейся усилением напряженности, связанной с пандемией коронавируса.

Источники South China Morning Post в военном ведомстве Китая сообщили, что дозвуковой стратегический бомбардировщик Xian H-20 впервые может появиться на авиасалоне в Чжухай в этом году, если ситуация с пандемией будет к тому времени будет под контролем.

Эта перспективная машина с малой радиолокационной заметностью обладает вдвое большей дальностью полета по сравнению с машинами предыдущего поколения.

Она позволит Китаю сформировать полноценную классическую триаду стратегических ядерных сил:

ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и стратегические бомбардировщики - носители ядерного оружия.

Стратегический бомбардировщик нового поколения в Китае, вероятно, будет готов и к принятию на вооружение ВВС НОАК в этом году. Однако есть данные, что Пекин взвешивает все возможные последствия дебюта перспективной боевой машины на авиасалоне в Чжухае в ноябре этого года, связанные с довольно сложной ситуацией в региональных отношениях из-за пандемии коронавируса.

«Ожидается, что China Airshow 2020 в Чжухае станет платформой для продвижения имиджа Китая и его успеха в борьбе с пандемией, тем самым сообщая внешнему миру, что болезнь не оказала большого влияния на китайские предприятия оборонной промышленности», - заявил один из источников South China Morning Post.

Но появление бомбардировщика на авиасалоне в этом году может только усилить напряженность, непосредственно угрожая странам, находящимся в зоне его радиуса боевого действия, особенно Австралии, Японии и Корейскому полуострову, полагают в South China Morning Post.

«Пекинское руководство все еще тщательно обдумывает, повлияет ли мировой дебют Xian H-20 на региональный баланс сил, особенно в связи с тем, что напряженность в регионе существенно обострилась из-за пандемии COVID-19», - сообщил другой источник издания.

Как и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и баллистические ракеты подводных лодок, стратегические бомбардировщики могут быть использованы для доставки ядерного оружия к объектам поражения. «Если Китай заявил, что проводит политику национальной обороны, которая носит исключительно оборонительный характер, зачем в таком случае ему такое наступательное оружие, как Н-20?» - задаются вопросами эксперты.

За последний месяц напряженность в регионе вновь обострилась из-за информационной войны между Пекином и Вашингтоном, вызванной пандемией коронавируса. В связи с этим обе стороны усилили свое морское присутствие в Тайваньском проливе и акваториях Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей.

Появление стратегического бомбардировщика H-20 ознаменовало бы завершение формирования китайской ядерной триады межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, ракет подводных лодок и авиационных стратегических ядерных сил.

Китайское государственное телевидение заявило, что

H-20 может существенно изменить соотношение сил между США и Китаем в воздушно-космической сфере.

Эта машина удвоит силу удара бомбардировочной авиации Поднебесной, в боевом составе которой уже есть дальний бомбардировщик H-6K.

H-20, как сообщается, был разработан для поражения целей за пределами второй цепи островов, включая базы США в Японии, Гуаме, на Филиппинах и в других странах. Третья цепь островов простирается до Гавайского архипелага и береговой черты Австралии. Бомбардировщики в этом случае будут действовать с аэродромов на материковом Китае.

Стратегический бомбардировщик Н-20 будет оснащен ракетами класса «воздух-земля» с ядерными и конвенциональными боевыми частями. Взлетная масса машины будет не менее 200 тонн, а боевая нагрузка - до 45 тонн. Министерство обороны США оценивает дальность полета нового стратегического бомбардировщика Китая Н-20 как 8 500 км (5 300 миль).

Ожидается, что перспективный бомбардировщик будет летать на дозвуковых скоростях и потенциально сможет запустить четыре мощные гиперзвуковые крылатые ракеты, изготовленные по технологии стелс.

Серия китайских самолетов нового поколения, получившая наименование 20, включает малозаметный многоцелевой истребитель Чэнду J-20, первый китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и многоцелевой вертолет Harbin Z-20 (выглядит как полный клон американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk).

Однако, согласно источникам South China Morning Post, Н-20 испытывает проблемы, аналогичные проблемам первого в Китае стелс-истребителя J-20, - разработка двигателей для нового стратегического бомбардировщика существенно отстала от графика.

Для J-20 инженеры разрабатывали турбовентиляторные двигатели WS-15 с большой тягой, но предполагается, что в новом бомбардировщике используются китайские WS-10B или российские двигатели AЛ-31ФМ2/3, которые ставят под угрозу его маневренность и скрытность на дозвуковых скоростях.

Некоторые эксперты предполагают, что H-20 может использовать российский двигатель НК-321

Это вариант НК-32 - двухконтурного трехвального турбовентиляторного двигателя с форсажной камерой, разработанного под руководством Николая Кузнецова. Но два независимых военных источника заявили, что бомбардировщики будут оснащены модернизированным вариантом двигателя WS-10.

«WS-10 все еще является переходным двигателем для H-20, потому что он недостаточно мощный. Замена силовой установки на более продвинутый вариант может занять два-три года», - сообщил один из источников South China Morning Post.

Второй сказал, что скорость H-20 будет меньше, чем предполагалось ранее, а некоторые его боевые возможности будут снижены по сравнению с исходным вариантом.

«Вот почему американским военно-воздушным силам нет никакого дела до H-20, потому что он недостаточно силен, чтобы бросить какой-либо вызов аналогичным машинам по классу - стратегическим бомбардировщикам B-2 и B-21»,

- пишет South China Morning Post.

«Если США решат развернуть больше сверхзвуковых истребителей F-35, а они уже продали около 200 машин этого типа Японии и Южной Корее, то это может подтолкнуть Китай к принятию на вооружение нового бомбардировщика», - сказал еще один из источников South China Morning Post.

По его мнению, если некоторые лица, принимающие решения в США, решили бы развернуть до 500 самолетов F-35 в Японии, Южной Корее и даже в Сингапуре, Индии и Тайване (а это почти все соседи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, использующие F-35 для сдерживания Китая), это подтолкнуло бы Пекин к запуску в серию H-20 в самое ближайшее время.

Считается, что H-20 разрабатывался с начала 2000-х годов. Проект по созданию перспективного стратегического бомбардировщика был впервые объявлен Народно-освободительной армией в 2016 году.

«Не совсем понятно, как может Н-20 бросать какой-либо вызов американским В-2 и В-21.

Подобные сравнения некорректны. Бомбардировщики в боевых действиях и операциях не противостоят друг другу», - отметил высокопоставленный источник «Газеты.Ru» в российском авиапроме.

Кроме того, по мнению специалиста, весьма трудно создать перспективный стратегический бомбардировщик, комплектуя его двигателями, которые создаются в Китае на основе технологий 50-летней давности.

«Что касается ядерной триады Китая, то даже и без нового бомбардировщика Н-20 стратегические ядерные силы Поднебесной имеют вполне впечатляющий боевой и численный состав», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Как сообщил собеседник издания, Китай на данный момент имеет примерно 200 межконтинентальных баллистических ракет (DF-5, DF-31, DF-41), примерно 300 баллистических ракет средней дальности (DF-21, DF-26), 1150 тактических ракет (DF-11, DF-15, DF-16) и до 3 тыс. крылатых ракет семейства DH-10 (наземного, берегового, воздушного и морского базирования).

Все DF-31 и DF-41 и большинство DF-5 являются многозарядными (до 10 боевых частей), поэтому только на межконтинентальных баллистических ракетах Китай заведомо имеет не менее 500 ядерных боевых частей (возможно, и до 1000). Для справки - МБР DF-41 долетит до Москвы за 12 минут, до Лондона за 16 и до Нью-Йорка за 21 минуту.

Китайские БРСД могут использоваться как в ядерном, так и в обычном снаряжении, но заведомо на каждую имеется хотя бы одна ядерная БЧ, что увеличивает общее количество ядерных боезарядов еще как минимум на 300 единиц.

Еще около 400 ядерных БЧ (в данном случае неважно, развернутых или нет) получим, если предположить, что таковые имеются хотя бы для 10% крылатых ракет, полагает эксперт.

Кроме того, напоминает Александр Храмчихин, в ВВС НОАК имеется не менее 400 ядерных авиабомб для бомбардировщиков Н-6, JH-7 и штурмовиков Q-5. В связи с этим необходимо отметить, что сегодня своеобразное второе рождение переживает бомбардировщик Н-6, созданный на основе советского Ту-16. Было развернуто производство вариантов Н-6Н/М/К, способных нести соответственно 2, 4 и 6 КРВБ CJ-10.

Всего произведено от 150 до 190 машин этих трех вариантов, а серия Н-6К/М все еще продолжается. Начато производство бомбардировщика Н-6N, который может нести сверхзвуковые КРВБ CJ-100, а также баллистическую противокорабельную ракету DF-21D.

Таким образом, подчеркивает Александр Храмчихин, китайские бомбардировщики способны одновременно поднять не только все 400 вышеупомянутых ядерных авиабомб (а их количество за последнее время только возросло) и не менее 300 крылатых ракет воздушного базирования в ядерном снаряжении.

В ВМС НОАК имеется до 100 баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) JL-1 и JL-2, которые суммарно могут нести до 350 ядерных БЧ. Кроме того, многие современные китайские многоцелевые атомные подводные лодки и надводные корабли способны нести крылатые ракеты морского базирования как в ядерном, так и в обычном снаряжении. Причем число подобных кораблей увеличивается просто головокружительными темпами, которые не снятся даже США, не говоря уже о России.

Таким образом, делает вывод Александр Храмчихин, по самым скромным оценкам Китай имеет не менее 2,5 тыс. ядерных БЧ, причем наиболее реалистичной считается оценка в 3,5-4 тыс. БЧ. Китайские МБР и БРПЛ сдерживают США и Россию, БРСД, тактические и крылатые ракеты - Россию, Индию и Японию. США легче хотя бы в том смысле, что до них китайские БРСД и тем более тактические и крылатые ракеты не долетят.

«А до нас долетят все китайские ракеты. Китай уже давно имеет полноценную ядерную триаду, которая продолжает быстро развиваться. Компоненты триады, разумеется, неравнозначны, но это же относится и к американской, и к российской триадам», - заключает Александр Храмчихин.

Михаил Ходаренок