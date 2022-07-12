Пентагон ожидает, что ЗРК NASAMS окажутся на украинском ТВД в течение нескольких месяцев

ЦАМТО, 11 июля. США ожидают, что поставляемые Киеву ЗРК NASAMS окажутся на украинском ТВД в течение нескольких месяцев. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.

"Не готов сообщить точной даты, но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев", – заявил представитель Пентагона, отвечая на вопрос, в какие сроки ожидается поступление ЗРК NASAMS.

"Все движется, как было решено президентом (США Джо Байденом – ред.). Не могу сообщить деталей, но мы не видим никаких сложностей", – добавил он.

Как напоминает агентство, в июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 820 млн. долл., который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тыс. 150-мм артиллерийских снарядов, а также четыре РЛС контрбатарейной борьбы.