Западная пресса размышляет о возможном использовании Россией ЗРК С-300 против наземных целей на Украине

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На днях глава украинской администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что Россия якобы использует свои зенитные ракетные комплексы С-300 для нанесения ударов по наземным целям на Украине. По мнению Кима, это якобы свидетельствует о нехватке в России вооружений для поражения наземных целей. Точку зрения Кима попыталось разобрать издание The Drive, автор которого Томас Ньюдик подготовил довольно обширный материал на данную тему.

Как утверждает губернатор Ким, российские ЗРК С-300 якобы выпустили 12 ракет по наземным целям в Николаевской области. Но о способности ЗРК поражать наземные цели, пишет Ньюдик, западная пресса практически никогда не писала. Единственная информация, которую нашел Ньюдик, была опубликована на одном из белорусских сайтов еще в 2011 году.

В этом материале рассказывалось об испытаниях белорусскими военными ЗРК С-300 против наземных целей на территории вероятного противника. Впрочем, Ньюдик допускает вероятность использования ракет ЗРК по наземным целям, если это цели крупные. От такой ракеты будет крайне сложно защититься, считает автор.

Ранее отработка ударов С-300 по наземным целям считалась дорогостоящей и ненужной задачей. Ведь ракет класса «земля – земля» на вооружении советской армии было гораздо больше, но сейчас, когда ЗРК С-300 постепенно заменяются на противовоздушном дежурстве ЗРК С-400, у России, пишет Ньюдик, появилась возможность опробовать их против наземных целей.

Почему Россия может использовать С-300 на Украине? Томас Ньюдик выдвигает несколько версий. Во-первых, это отсутствие более подходящего вооружения, включая высокоточные противотанковые ракеты. Нехватку ракет класса «земля – земля» отмечали задолго до начала специальной военной операции на Украине западные аналитики.

Во-вторых, пишет Ньюдик, у России могут заканчиваться более современные крылатые ракеты для атаки наземных целей, которые запускаются с самолетов и кораблей. Никаких доказательств истощению запасов ракетного вооружения ни Ньюдик, ни другие западные авторы, разумеется, не приводят. Но им так «хотелось бы», чтобы у России заканчивались ракеты.

Между тем, операция на Украине идет уже почти пять месяцев, и если что-то и заканчивается у кого-то, так скорее запасы и советского, и поставляемого западного оружия у Киева, равным образом, как и личный состав, раз украинцев мужского пола уже начинают «хватать» в автобусах и на улицах в Закарпатье или Львовщине.

Впрочем, печальное положение Украины отнюдь не отменяет реальной возможности использования ЗРК С-300 на фронте. Если есть такая необходимость, почему бы и нет? В бою хороши все средства, которые позволяют добиться поставленных целей и нанести урон противнику.

Это признает, кстати, и сам автор материала в The Drive:

Возможно, что С-300 были задействованы против наземных целей хотя бы из практических соображений. Если появляется цель, которая находится вне досягаемости штатной артиллерии, а батарея ПВО С-300 находится в пределах досягаемости, вполне может иметь смысл поразить ее этими средствами, а не вызывать более дорогостоящий удар крылатыми ракетами

В то же время, подводя итоги статьи, Ньюдик все же делает вывод: говорить определенно о возможности использования ЗРК С-300 на Украине пока не приходится.

А вот так выглядят пуски ЗРК С-300 по воздушным целям, видео которых решил опубликовать в своем материале Томас Ньюдик, очевидно в качестве иллюстрации мощи российского оружия: