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Военное обозрение

Российские истребители Су-30СМ применяют для уничтожения наземных целей противника управляемые ракеты Х-31 «Криптон»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские истребители Су-30СМ, участвующие в специальной военной операции на Украине, применяют сверхзвуковые управляемые ракеты Х-31 для уничтожения техники противника. Об этом сообщили в силовых структурах Крыма.

Российские тяжелые многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ являются основными самолетами истребительной авиации, участвующими в спецоперации на Украине. Кроме задачи по уничтожению авиации противника в воздухе, на них также возложена задача по нанесению ударов по земле, для чего на самолеты устанавливаются противорадиолокационные ракеты Х-31П. Об этом сообщало Минобороны, говоря, в основном про Су-35С. Про Су-30СМ вообще информации мало, их почти не показывают, хотя активно используют.

Как оказалось, на Украине действуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Именно про них и сообщили в Крыму. Подчеркивается, что ракеты показали высокую эффективность при уничтожении не только РЛС ПВО ВСУ, но и других объектов противника.

В зоне спецоперации на Украине самолеты морской авиации Черноморского флота Су-30СМ применяют управляемые ракеты Х-31, известные на Западе под обозначением "Криптон" (...) наносятся удары по украинским радиолокационным станциям зенитных систем ПВО и другим наземным объектам ВСУ. Эффективность их высока, точное поражение

- приводит ТАСС слова источника.

Х-31 (по кодификации НАТО — AS-17 Krypton) — советская/российская тактическая управляемая ракета класса "воздух-земля". Изначально создавалась для истребителей Су-27 и Миг-29. Имеет несколько модификаций, в том числе противорадиолокационную Х-31П и противокорабельную Х-31А. Способна поражать цели при активном радиоэлектронном противодействии. Основными эксплуатантами являются Россия, Китай и Индия.

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