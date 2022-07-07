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Интерфакс-АВН

Госдума приняла закон о праве правительства вводить спецмеры для проведения ВС РФ контртеррористических и иных операций за рубежом

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ.

Закон предусматривает, что специальные меры могут, в том числе, предусматривать: проведение мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

Кроме того, к числу таких мер относится временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; разбронирование материальных ценностей государственного резерва, указывается в законе.

Также в числе спецмер установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Согласно закону, в случае принятия правительством РФ решения о введении специальных мер, юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров, государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ, Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами.

Это касается договоров, заключаемых в соответствии с законами № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" и (или) № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Кроме того, для сокращения сроков заключения государственных контрактов и контрактов по ГОЗ, законопроектом предусмотрена в случае принятия правительством РФ решения о введении специальных мер в сфере экономики закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отдельными видами юридических лиц продукции, необходимой для выполнения ГОЗ, а также для формирования ее запаса в соответствии с федеральным законом "О государственном оборонном заказе".

Также предусмотрено увеличение или уменьшение по предложению отдельных государственных заказчиков (МЧС России, Минобороны России, ФСБ России и Росгвардия) в пределах показателей ГОЗ на соответствующий период предусмотренные государственным контрактом, заключенным по ГОЗ, количество товара, объем работы или услуги.

Принятие закона не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ, говорится в законе.

В пояснительной записке отмечается, что "в условиях проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и, в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами".

Кроме того, там отмечается, что необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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Гособоронзаказ
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